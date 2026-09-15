Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Волині біля кордону з Польщею. ФОТО
Російська армія вночі 15 вересня завдала удару по залізничній інфраструктурі Волинської області, неподалік від державного кордону з Польщею. Під удар потрапив тепловоз, який перебував на коліях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.
Унаслідок атаки локомотив зазнав пошкоджень і загорівся. Пожежу ліквідували рятувальники.
Що відомо про удар
Як повідомив "Суспільному" заступник директора "Укрзалізниці" з пасажирських перевезень Олександр Шевченко, уражений тепловоз у момент атаки стояв на коліях і не був причеплений до жодного потяга.
За його словами, локомотивна бригада не постраждала.
Шевченко зазначив, що уникнути жертв вдалося завдяки тому, що всю локомотивну бригаду вивели у безпечне місце ще до початку обстрілу.
Обставини атаки та масштаби пошкоджень залізничної інфраструктури уточнюються.
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