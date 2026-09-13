Враг нанес комбинированный удар по Одесщине: есть разрушения и пожары (обновлено). ФОТОрепортаж
В ночь с 12 на 13 сентября враг в очередной раз нанес комбинированный удар по Одесской области с помощью КАБ и реактивных беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Одесской области.
Массированный удар КАБами и дронами по Одесской области
Как отмечается, в результате российского террора повреждены крыша, фасад, остекление и квартира многоэтажного дома, складские помещения, гаражи, автомобили, частные дома, объекты критической инфраструктуры. В некоторых местах возникли пожары.
Предварительно, информации о погибших и пострадавших не поступало.
Ликвидация последствий
Полицейские работают на местах происшествий: фиксируют последствия военного преступления РФ, собирают доказательства, опрашивают свидетелей, оказывают необходимую помощь и обеспечивают правопорядок.
Обновленная информация
Как сообщает ГСЧС, на некоторых локациях возникли пожары, которые пожарные оперативно ликвидировали.
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