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Ворог завдав комбінованого удару по Одещині: є руйнування та пожежі. ФОТОрепортаж
В ніч з 12 на 13 вересня ворог вкотре завдав комбінованого удару по Одещині КАБами та реактивними безпілотними літальними апаратами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Одещини.
Масований удар КАБами та дронами по Одещині
Як зазначається, внаслідок російського терору пошкоджено дах, фасад, скління та квартиру багатоповерхівки, складські приміщення, гаражі, автомобілі, приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури. На деяких локаціях виникли пожежі.
Попередньо, інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило.
Ліквідація наслідків
Поліцейські працюють на місцях подій: фіксують наслідки воєнного злочину РФ, збирають докази, опитують свідків, надають необхідну допомогу та забезпечують правопорядок.
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