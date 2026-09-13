УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8581 відвідувач онлайн
Новини Обстріл Одеси Атака безпілотників на Одесу
258 0

Ворог знову атакував Одесу: пошкоджено багатоповерхівку

вибух

У ніч на 13 вересня російські окупанти знову атакували Одесу. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пошкоджено багатоповерхівку 

"Ворог знову атакував Одесу. Пошкоджена багатоповерхівка", - сказано в повідомленні.

Посадовець додав, що загроза повторних ударів триває та закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Читайте також: Ворог знову завдав удару по Одесі: пошкоджено інфраструктуру

Що передувало

Ввечері 12 вересня повідомлялося, що окупанти вдарили реактивним БпЛА по відділенню "Нової пошти" на Одещині, постраждали дві людини.

Читайте також: Ракетний удар по Одесі: під завалами виявили тіло людини

Автор: 

Одеса (5169) Одеська область (4203) атака (2069) Одеський район (784)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 