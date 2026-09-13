Ворог знову атакував Одесу: пошкоджено багатоповерхівку
У ніч на 13 вересня російські окупанти знову атакували Одесу. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку.
Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено багатоповерхівку
"Ворог знову атакував Одесу. Пошкоджена багатоповерхівка", - сказано в повідомленні.
Посадовець додав, що загроза повторних ударів триває та закликав мешканців міста перебувати в укриттях.
Що передувало
Ввечері 12 вересня повідомлялося, що окупанти вдарили реактивним БпЛА по відділенню "Нової пошти" на Одещині, постраждали дві людини.
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