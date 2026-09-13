Ворог знову атакував Одесу: пошкоджено багатоповерхівку

У ніч на 13 вересня російські окупанти знову атакували Одесу. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено багатоповерхівку

"Ворог знову атакував Одесу. Пошкоджена багатоповерхівка", - сказано в повідомленні.

Посадовець додав, що загроза повторних ударів триває та закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

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Що передувало

Ввечері 12 вересня повідомлялося, що окупанти вдарили реактивним БпЛА по відділенню "Нової пошти" на Одещині, постраждали дві людини.

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