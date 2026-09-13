В ночь на 13 сентября российские оккупанты вновь атаковали Одессу. В результате атаки было повреждено многоэтажное здание.

Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, сообщает Цензор.НЕТ.

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Повреждено многоэтажное здание

"Враг вновь атаковал Одессу. Повреждено многоэтажное здание", - говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что угроза повторных ударов сохраняется, и призвал жителей города находиться в укрытиях.

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Что предшествовало

Вечером 12 сентября сообщалось, что оккупанты нанесли удар реактивным БПЛА по отделению "Новой почты" в Одесской области, пострадали два человека.

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