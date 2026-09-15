Рашисти продовжують атакувати Україну: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)

Ввечері вівторка, 15 вересня, російські окупанти продовжують атакувати Україну. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 19:41 - Повідомлялося про реактивний БпЛА з Чорного моря на південь Миколаївщини.

О 19:43 - Реактивний БпЛА північніше Теплика (Вінниччина) курс північно-східний (Черкащина).

О 19:44 - Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К.

О 19:45 - Реактивний БпЛА на Київ із заходу.

Оновлена інформація

О 19:57 - КАБи на Донеччину.

О 19:58 - Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.

О 20:06 - Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Городню в напрямку Чернігова.

О 20:09 - Відбій небезпеки по МіГ-31К.

О 20:12 - КАБи на Харківщину.

О 20:12 - Реактивний БпЛА у напрямку Одещини (Чорноморськ) з акваторії Чорного моря.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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