Рашисти продовжують атакувати Україну: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Ввечері вівторка, 15 вересня, російські окупанти продовжують атакувати Україну. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 19:41 - Повідомлялося про реактивний БпЛА з Чорного моря на південь Миколаївщини.
О 19:43 - Реактивний БпЛА північніше Теплика (Вінниччина) курс північно-східний (Черкащина).
О 19:44 - Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К.
О 19:45 - Реактивний БпЛА на Київ із заходу.
Оновлена інформація
О 19:57 - КАБи на Донеччину.
О 19:58 - Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.
О 20:06 - Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини на/повз Городню в напрямку Чернігова.
О 20:09 - Відбій небезпеки по МіГ-31К.
О 20:12 - КАБи на Харківщину.
О 20:12 - Реактивний БпЛА у напрямку Одещини (Чорноморськ) з акваторії Чорного моря.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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