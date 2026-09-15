Увеличат на 22%: на обеспечение деятельности президента и ОП в бюджете-2027 предусмотрено более 1,07 млрд грн, - Железняк
В проекте государственного бюджета на 2027 год предусмотрено увеличение финансирования на обеспечение деятельности президента и Офиса президента. Расходы вырастут на 194,9 млн грн и достигнут более 1,07 млрд грн.
Об этом в соцсетях сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Финансирование деятельности ОП
"На обеспечение деятельности президента и Офиса президента расходы увеличили на 194,9 млн грн до 1 072,8 млн грн. Рост для ОП составляет +22,2%", - написал парламентарий.
В то время как заложенный рост минимальной заработной платы составляет всего +10,4%, отметил Железняк.
Телемарафон и "Тысячевесна"
Кроме того, по словам депутата, в бюджете на 2027 год на телемарафон "Единые новости" предусмотрено 1,6 млрд грн (+4%).
""Марафон" остается. Правда, он перешел из Минкульта в ведение Кабмина", - отмечает нардеп.
Кроме того, увеличат и финансирование программы "Тысячевесна" - расходы вырастут на 1,4 млрд грн. Таким образом, общий объем финансирования программы достигнет 5,4 млрд грн.
"Нацкешбек"
В то же время Железняк добавляет, что средства на программу "Нацкешбек" в следующем году не заложены.
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