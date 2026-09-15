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Новини Бюджет-2027
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Збільшать на 22%: на забезпечення діяльності президента та ОП у бюджеті-2027 передбачено понад 1,07 млрд грн, - Железняк

офіс президента

У проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачено збільшення фінансування на забезпечення діяльності президента та Офісу президента. Видатки зростуть на 194,9 млн грн і сягнуть до понад 1,07 млрд грн.

Про це в соцмережах повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Фінансування діяльності ОП

"На забезпечення діяльності президента та Офісу президента збільшили видатки на 194,9 млн грн до 1 072,8 млн грн. Зростання для ОП на +22,2%", - написав парламентар.

Тоді як закладене зростання мінімальної заробітної плати становить лише +10,4%, зауважив Железняк.

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Телемарафон та "Тисячовесна"

Також, за словами депутата, у бюджеті на 2027-й рік на телемарафон "Єдині новини" передбачено 1,6 млрд грн (+4%).

""Марафон" залишається. Правда він переїхав з Мінкульту під Кабмін", - зауважує нардеп.

Крім того, збільшать і фінансування програми "Тисячовесна" - видатки зростуть на 1,4 млрд грн. Таким чином, загальний обсяг фінансування програми сягне 5,4 млрд грн.

"Нацкешбек"

Водночас Железняк додає, що гроші на програму "Нацкешбек" у наступному році не закладено.

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Автор: 

бюджет (1675) фінансування (1598) Офіс Президента (2027) Железняк Ярослав (738)
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Топ коментарі
+10
Г еть совісті у мародера немає
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15.09.2026 22:10 Відповісти
+4
Так от для чого подітки піднімають
Воно живе розкошує безплатно за наш рахунок , ще і краде
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15.09.2026 22:26 Відповісти
+3
Що це як не мародерство під час війни ,це саме стосуєтся захмарних зарплат і пенсій ,невже не зрозуміло війна все для фронту інакше загинем.
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15.09.2026 22:40 Відповісти

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