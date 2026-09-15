Збільшать на 22%: на забезпечення діяльності президента та ОП у бюджеті-2027 передбачено понад 1,07 млрд грн, - Железняк
У проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачено збільшення фінансування на забезпечення діяльності президента та Офісу президента. Видатки зростуть на 194,9 млн грн і сягнуть до понад 1,07 млрд грн.
Про це в соцмережах повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Фінансування діяльності ОП
"На забезпечення діяльності президента та Офісу президента збільшили видатки на 194,9 млн грн до 1 072,8 млн грн. Зростання для ОП на +22,2%", - написав парламентар.
Тоді як закладене зростання мінімальної заробітної плати становить лише +10,4%, зауважив Железняк.
Телемарафон та "Тисячовесна"
Також, за словами депутата, у бюджеті на 2027-й рік на телемарафон "Єдині новини" передбачено 1,6 млрд грн (+4%).
""Марафон" залишається. Правда він переїхав з Мінкульту під Кабмін", - зауважує нардеп.
Крім того, збільшать і фінансування програми "Тисячовесна" - видатки зростуть на 1,4 млрд грн. Таким чином, загальний обсяг фінансування програми сягне 5,4 млрд грн.
"Нацкешбек"
Водночас Железняк додає, що гроші на програму "Нацкешбек" у наступному році не закладено.
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