Збільшать на 22%: на забезпечення діяльності президента та ОП у бюджеті-2027 передбачено понад 1,07 млрд грн, - Железняк

У проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачено збільшення фінансування на забезпечення діяльності президента та Офісу президента. Видатки зростуть на 194,9 млн грн і сягнуть до понад 1,07 млрд грн.

Про це в соцмережах повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Фінансування діяльності ОП

"На забезпечення діяльності президента та Офісу президента збільшили видатки на 194,9 млн грн до 1 072,8 млн грн. Зростання для ОП на +22,2%", - написав парламентар.

Тоді як закладене зростання мінімальної заробітної плати становить лише +10,4%, зауважив Железняк.

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Телемарафон та "Тисячовесна"

Також, за словами депутата, у бюджеті на 2027-й рік на телемарафон "Єдині новини" передбачено 1,6 млрд грн (+4%).

""Марафон" залишається. Правда він переїхав з Мінкульту під Кабмін", - зауважує нардеп.

Крім того, збільшать і фінансування програми "Тисячовесна" - видатки зростуть на 1,4 млрд грн. Таким чином, загальний обсяг фінансування програми сягне 5,4 млрд грн.

"Нацкешбек"

Водночас Железняк додає, що гроші на програму "Нацкешбек" у наступному році не закладено.

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