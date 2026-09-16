Мерц отменил поездку в ООН на фоне критики внутри партии

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированную на следующую неделю поездку в Нью-Йорк, где он должен был принять участие в Генеральной Ассамблее ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

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В офисе канцлера заявили, что Мерц не поедет в Нью-Йорк, поскольку его присутствие необходимо в Берлине.

По первоначальному плану канцлер должен был выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН, а также получить в Нью-Йорке премию имени Генри Киссинджера в следующий вторник.

Решение об отмене поездки было принято накануне региональных выборов, которые состоятся в воскресенье.

В партии Мерца усилилась критика

Как пишет Bloomberg, решение канцлера принято на фоне усиления критики в его адрес внутри консервативной партии.

Некоторые представители консервативных сил в последние дни открыто критиковали Мерца и связывали его низкие показатели поддержки с неудачными результатами партии на недавних региональных выборах.

Мерц занимает пост канцлера Германии с мая 2025 года. По данным, приведенным Bloomberg, его рейтинг одобрения является самым низким за все время измерений для немецкого канцлера.

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