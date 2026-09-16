Мерц скасував поїздку до ООН на тлі критики всередині партії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановану на наступний тиждень поїздку до Нью-Йорка, де мав взяти участь у Генеральній Асамблеї ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

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В офісі канцлера заявили, що Мерц не поїде до Нью-Йорка, оскільки його присутність необхідна в Берліні.

За початковим планом, канцлер мав виступити перед Генеральною Асамблеєю ООН, а також отримати в Нью-Йорку премію імені Генрі Кіссінджера наступного вівторка.

Рішення про скасування поїздки ухвалили напередодні регіональних виборів, які відбудуться в неділю.

У партії Мерца посилилася критика

Як пише Bloomberg, рішення канцлера ухвалене на тлі зростання критики на його адресу всередині консервативної партії.

Окремі представники консервативних сил останніми днями відкрито критикували Мерца та пов'язували його низькі показники підтримки з невдалими результатами партії на нещодавніх регіональних виборах.

Мерц обіймає посаду канцлера Німеччини з травня 2025 року. За даними, наведеними Bloomberg, його рейтинг схвалення є найнижчим за весь час вимірювань для німецького канцлера.

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