Рейтинг партії Мерца упав до історичного мінімуму
Рейтинг консервативного блоку ХДС/ХСС, який перебуває при владі в Німеччині, впав до 18%. Це найнижчий показник блоку за всю історію опитувань YouGov.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні YouGov, результати якого наводить Welt.
ХДС/ХСС опустився до історичного мінімуму
Якби федеральні вибори в Німеччині відбулися наступної неділі, за ХДС/ХСС проголосували б 18% виборців. Це на два відсоткові пункти менше, ніж у серпні.
Консерватори ще ніколи не отримували такого низького результату в опитуванні YouGov. Попередній мінімум становив 20% і був зафіксований у вересні 2021 року.
Водночас "Альтернатива для Німеччини" залишається найсильнішою партією на загальнонаціональному рівні. У новому опитуванні "АдН" отримує 29%, що на один відсотковий пункт більше, ніж у серпні.
Раніше партія вже двічі отримувала 29% у дослідженні YouGov — у червні та вересні.
Інші соціологічні дослідження показують дещо вищий рейтинг ХДС/ХСС. За даними Forschungsgruppe Wahlen та Allensbach, блок має відповідно 22% та 22,5%. Опитування Forsa та Infratest dimap дають ХДС/ХСС по 21%.
За останнім опитуванням Insa для газети Bild, ХДС/ХСС отримує 19,5%, а "АдН" — 29%.
Водночас 59% опитаних YouGov вважають "АдН" правоекстремістською партією. Не погоджуються з цим 30% респондентів. Цей показник майже не змінився порівняно з травнем 2025 року.
Мерц скасував поїздку до Нью-Йорка
Також стало відомо, що Фрідріх Мерц не поїде наступного тижня до Нью-Йорка, як планувалося. За словами обізнаного співрозмовника в уряді, його присутність необхідна в Берліні.
Мерц мав намір взяти участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Водночас його візит скасували.
Це відбувається після земельних виборів у Саксонії-Ангальт, які відбулися 6 вересня. На них перемогла "АдН".
У кількох німецьких політичних силах заявили про "поворотний момент" для Німеччини.
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