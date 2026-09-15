Рейтинг партии Мерца упал до исторического минимума

Рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС, находящегося у власти в Германии, упал до 18 %. Это самый низкий показатель блока за всю историю опросов YouGov.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе YouGov, результаты которого приводит Welt.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

ХДС/ХСС опустился до исторического минимума

Если бы федеральные выборы в Германии состоялись в следующее воскресенье, за ХДС/ХСС проголосовали бы 18% избирателей. Это на два процентных пункта меньше, чем в августе.

Консерваторы еще никогда не получали столь низкого результата в опросе YouGov. Предыдущий минимум составлял 20% и был зафиксирован в сентябре 2021 года.

В то же время "Альтернатива для Германии" остается сильнейшей партией на общенациональном уровне. В новом опросе "АдН" набирает 29%, что на один процентный пункт больше, чем в августе.

Ранее партия уже дважды набирала 29% в опросе YouGov - в июне и сентябре.

Читайте также: Поезд, в котором ехали Борис Джонсон, советник Мерца и другие европейские политики, эвакуировали из-за российских дронов, - Spiegel

Другие социологические исследования показывают несколько более высокий рейтинг ХДС/ХСС. По данным Forschungsgruppe Wahlen и Allensbach, блок набирает соответственно 22% и 22,5%. Опросы Forsa и Infratest dimap дают ХДС/ХСС по 21%.

Согласно последнему опросу Insa для газеты Bild, ХДС/ХСС набирает 19,5%, а "АдН" - 29%.

В то же время 59% опрошенных YouGov считают "АдН" правоэкстремистской партией. С этим не согласны 30% респондентов. Этот показатель практически не изменился по сравнению с маем 2025 года.

Читайте также: Россия не готова к серьёзным переговорам о завершении войны, - Мерц

Мерц отменил поездку в Нью-Йорк

Также стало известно, что Фридрих Мерц не поедет на следующей неделе в Нью-Йорк, как планировалось. По словам осведомленного собеседника в правительстве, его присутствие необходимо в Берлине.

Мерц намеревался принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако его визит был отменен.

Это происходит после земельных выборов в Саксонии-Анхальт, которые состоялись 6 сентября. На них победила "АдН".

В нескольких немецких политических силах заявили о "переломном моменте" для Германии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Писториус принудительно отправит военных в Литву: не хватает ИТ-специалистов, медиков и танкистов