Западные регионы Украины страдают от рекордной засухи — страна может столкнуться с дефицитом воды
Во второй половине сентября часть Украины может столкнуться с существенным дефицитом воды.
Как сообщают СМИ, уровень воды в отдельных реках может снизиться до критически низких значений, передает Цензор.НЕТ.
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Речь идет, в частности, о Днестре, Сяне, Западном Буге и Тисе. Низкий уровень воды может быть связан с длительным дефицитом осадков и неблагоприятными гидрологическими условиями.
Наибольший риск касается западных регионов Украины. Дефицит воды в водоемах может ощущаться во Львовской и Закарпатской областях, а также частично на территории Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской и Хмельницкой областей.
В то же время масштаб последствий будет зависеть от дальнейшего количества осадков и погодных условий. Если дожди останутся недостаточными, период низкого уровня воды может затянуться.
Для населения это означает необходимость более бережно относиться к использованию водных ресурсов, особенно в регионах, где уровень воды уже приблизился к многолетним минимумам.
Ситуация с водонаполненностью рек также важна для сельского хозяйства, промышленности, энергетики и состояния природных экосистем.
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