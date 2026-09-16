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Новини
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Західні регіони України потерпають від рекордної посухи, - країна може зіткнутися з дефіцитом води

Україну попередили про небезпечну посуху

У другій половині вересня частина України може зіткнутися з істотним дефіцитом води.

Як повідомляють ЗМІ, рівень води в окремих річках здатен знизитися до критично низьких значень, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться, зокрема, про Дністер, Сян, Західний Буг і Тису. Низька водність може бути пов'язана з тривалим дефіцитом опадів та несприятливими гідрологічними умовами.

Найбільше ризик стосується західних регіонів України. Дефіцит води у водоймах може відчутися у Львівській та Закарпатській областях, а також частково на території Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської та Хмельницької областей.

Водночас масштаб наслідків залежатиме від подальшої кількості опадів та погодних умов. Якщо дощі залишатимуться недостатніми, період низької водності може затягнутися.

Для населення це означає необхідність уважніше ставитися до використання водних ресурсів, особливо в регіонах, де рівень води вже наблизився до багаторічних мінімумів.

Ситуація з водністю річок також важлива для сільського господарства, промисловості, енергетики та стану природних екосистем.

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Автор: 

посуха (57) Україна (3468) Івано-Франківська область (956) Волинська область (909) Закарпатська область (2108) Львівська область (2690) Тернопільська область (668) Хмельницька область (1028)
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Топ коментарі
+6
Вирубка лісів то вже навіть не маячня, то вже жахіття. От і результат...
Правда, "лісоруби" ж то не місцеві, в основному в них ізраїльські паспорти...
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16.09.2026 11:39 Відповісти
+5
усі питання до місцевих "лісорубів"!
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16.09.2026 11:16 Відповісти
+4
Вирубка лісів безпосередньо пов'язує дві крайнощі - катастрофічні весняні повені та літнє обміління річок. Це дві сторони однієї медалі, які екологи називають порушенням гідрологічного режиму.
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16.09.2026 11:46 Відповісти

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