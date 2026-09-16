Західні регіони України потерпають від рекордної посухи, - країна може зіткнутися з дефіцитом води

У другій половині вересня частина України може зіткнутися з істотним дефіцитом води.

Як повідомляють ЗМІ, рівень води в окремих річках здатен знизитися до критично низьких значень, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться, зокрема, про Дністер, Сян, Західний Буг і Тису. Низька водність може бути пов'язана з тривалим дефіцитом опадів та несприятливими гідрологічними умовами.

Найбільше ризик стосується західних регіонів України. Дефіцит води у водоймах може відчутися у Львівській та Закарпатській областях, а також частково на території Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської та Хмельницької областей.

Водночас масштаб наслідків залежатиме від подальшої кількості опадів та погодних умов. Якщо дощі залишатимуться недостатніми, період низької водності може затягнутися.

Для населення це означає необхідність уважніше ставитися до використання водних ресурсів, особливо в регіонах, де рівень води вже наблизився до багаторічних мінімумів.

Ситуація з водністю річок також важлива для сільського господарства, промисловості, енергетики та стану природних екосистем.

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