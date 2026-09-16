Поставлял "Кинжалы" и "Герани": будут судить заместителя министра обороны РФ Криворучко

Прокуроры Генеральной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.

Чиновника обвиняют в ведении агрессивной войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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Обеспечение российской армии оружием и ударными дронами

По данным следствия, Криворучко с 2018 года отвечает за военно-техническую политику государства-агрессора, организацию государственного оборонного заказа и поставки вооружения армии РФ.

Следствием установлены следующие факты его деятельности:

Закупка средств поражения: Подписывал контракты на производство и поставку гиперзвуковых ракет "Кинжал", комплексов "Искандер-М", управляемых авиабомб (КАБ) и БПЛА типа "Герань" и "Гербера".

Контроль производства: Организовывал системный контроль за выполнением оборонных заказов и отвечал за наращивание темпов производства.

Развитие дронных технологий: инициировал создание Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", подразделения которого задействованы в боевых действиях против Украины.

Вооружение, поставляемое Криворучко, систематически применяется для нанесения ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины, что приводит к гибели мирного населения и масштабным разрушениям.

Масштабы "магистрального дела"

Расследование в отношении заместителя главы Минобороны РФ является частью крупного дела о преступлении агрессии против Украины. На данный момент в "магистральном деле" зафиксированы следующие показатели:

742 человека получили уведомления о подозрении;

293 лицам инкриминируется непосредственно преступление агрессии;

130 обвинительных актов уже направлены в суд;

6 человек получили приговоры и осуждены.

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