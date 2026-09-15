"Управленческие функции" в ОГП выполняет Максим Крым. "Слідство.Інфо" обнаружило у его жены паспорт РФ

После отстранения от должности генерального прокурора Руслана Кравченко соответствующие "управленческие функции" в Офисе генерального прокурора в настоящее время исполняет его заместитель Максим Крым.

Об этом в комментарии Hromadske рассказала руководитель Управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская, сообщает Цензор.НЕТ.

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Осуществляет управленческие функции

По ее словам, на данный момент Крым не назначался исполняющим обязанности генпрокурора отдельным приказом или распоряжением.

"В соответствии с распределением обязанностей в качестве заместителя генерального прокурора он осуществляет соответствующие управленческие функции, за исключением тех полномочий и процессуальных решений, которые законом отнесены исключительно к компетенции генерального прокурора", — сказала Гайовская.

Источники LIGA.net сообщают, что именно Максим Крым недавно согласовал решение исключить из ЕРДР сведения о подозрении в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, которое ранее подписал отстраненный генпрокурор Кравченко.

Российское гражданство супруги и ее родителей

По данным "Следствие.Инфо", супруга заместителя генпрокурора Максима Крыма - Анна Крым - получила паспорт гражданки РФ 2 апреля 2014 года. В документе указана регистрация в Севастополе.

Ее отец Вячеслав Юшков и мать Лариса Юшкова получили российские паспорта 30 апреля 2014 года. Оба также были зарегистрированы в Севастополе.

"Следует отметить, что после 18 марта Россия развернула в Крыму принудительную паспортизацию и фактически выдавала свои паспорта всем крымчанам. Те, кто хотел сохранить украинское гражданство, должны были лично написать отказ от российского паспорта в определенных пунктах миграционной службы", - отмечают журналисты.

По состоянию на 2026 год данные о российском паспорте Анны Крым остаются актуальными. В то же время редакции не удалось установить, аннулировала ли она этот паспорт или же пользуется им сейчас.

Анна Крым родом из Севастополя.

"Мы получили информацию из реестров о пересечениях границы. После получения российского паспорта она продолжала ездить в Крым с материковой Украины. Вероятно, к родителям, которые остались жить в Севастополе. Последний раз выехала из Армянска в октябре 2015 года", - пишет "Слідство.Інфо".

Ее отец Вячеслав Юшков в своем профиле в "Одноклассниках" в 2016 году писал, что 30 лет проработал в море, а на момент публикации был охранником в "Севтеплосети".

Мать Анны Лариса Юшкова в соцсетях пишет о духовных практиках и интересуется соответствующей тематикой в Telegram-каналах. По имеющимся у редакции данным, Лариса Юшкова с 2015 по 2021 год неоднократно летала в РФ.

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Кто такой Максим Крым

Максим Крым работает в системе прокуратуры с 2010 года. До ноября 2014 года он служил в органах военной прокуратуры Военно-морских сил Украины, а также Крымского и Западного регионов.

Позже Крым входил в группу государственных обвинителей по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича — вместе с Русланом Кравченко, с которым они были коллегами в Главной военной прокуратуре.

В 2023 году Крым возглавил Киевскую областную прокуратуру, а 25 июня 2025 года стал заместителем Генерального прокурора.

Напомним, что во вторник, 15 сентября, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского об увольнении генерального прокурора Руслана Кравченко.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

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