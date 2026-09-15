"Управленческие функции" в ОГП выполняет Максим Крым. "Слідство.Інфо" обнаружило у его жены паспорт РФ
После отстранения от должности генерального прокурора Руслана Кравченко соответствующие "управленческие функции" в Офисе генерального прокурора в настоящее время исполняет его заместитель Максим Крым.
Об этом в комментарии Hromadske рассказала руководитель Управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская, сообщает Цензор.НЕТ.
Осуществляет управленческие функции
По ее словам, на данный момент Крым не назначался исполняющим обязанности генпрокурора отдельным приказом или распоряжением.
"В соответствии с распределением обязанностей в качестве заместителя генерального прокурора он осуществляет соответствующие управленческие функции, за исключением тех полномочий и процессуальных решений, которые законом отнесены исключительно к компетенции генерального прокурора", — сказала Гайовская.
- Источники LIGA.net сообщают, что именно Максим Крым недавно согласовал решение исключить из ЕРДР сведения о подозрении в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, которое ранее подписал отстраненный генпрокурор Кравченко.
Российское гражданство супруги и ее родителей
По данным "Следствие.Инфо", супруга заместителя генпрокурора Максима Крыма - Анна Крым - получила паспорт гражданки РФ 2 апреля 2014 года. В документе указана регистрация в Севастополе.
Ее отец Вячеслав Юшков и мать Лариса Юшкова получили российские паспорта 30 апреля 2014 года. Оба также были зарегистрированы в Севастополе.
"Следует отметить, что после 18 марта Россия развернула в Крыму принудительную паспортизацию и фактически выдавала свои паспорта всем крымчанам. Те, кто хотел сохранить украинское гражданство, должны были лично написать отказ от российского паспорта в определенных пунктах миграционной службы", - отмечают журналисты.
По состоянию на 2026 год данные о российском паспорте Анны Крым остаются актуальными. В то же время редакции не удалось установить, аннулировала ли она этот паспорт или же пользуется им сейчас.
Анна Крым родом из Севастополя.
"Мы получили информацию из реестров о пересечениях границы. После получения российского паспорта она продолжала ездить в Крым с материковой Украины. Вероятно, к родителям, которые остались жить в Севастополе. Последний раз выехала из Армянска в октябре 2015 года", - пишет "Слідство.Інфо".
Ее отец Вячеслав Юшков в своем профиле в "Одноклассниках" в 2016 году писал, что 30 лет проработал в море, а на момент публикации был охранником в "Севтеплосети".
Мать Анны Лариса Юшкова в соцсетях пишет о духовных практиках и интересуется соответствующей тематикой в Telegram-каналах. По имеющимся у редакции данным, Лариса Юшкова с 2015 по 2021 год неоднократно летала в РФ.
Кто такой Максим Крым
Максим Крым работает в системе прокуратуры с 2010 года. До ноября 2014 года он служил в органах военной прокуратуры Военно-морских сил Украины, а также Крымского и Западного регионов.
Позже Крым входил в группу государственных обвинителей по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича — вместе с Русланом Кравченко, с которым они были коллегами в Главной военной прокуратуре.
В 2023 году Крым возглавил Киевскую областную прокуратуру, а 25 июня 2025 года стал заместителем Генерального прокурора.
- Напомним, что во вторник, 15 сентября, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского об увольнении генерального прокурора Руслана Кравченко.
Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
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вибачайте, але у сирка батько в москві живе, і сирок нормально так був головнокомандувачем.
а це якийсь прокурорішка.