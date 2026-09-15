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Новости Отставка Руслана Кравченко
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"Управленческие функции" в ОГП выполняет Максим Крым. "Слідство.Інфо" обнаружило у его жены паспорт РФ

У жены Максима Крыма есть паспорт РФ
Фото: Слідство.Інфо

После отстранения от должности генерального прокурора Руслана Кравченко соответствующие "управленческие функции" в Офисе генерального прокурора в настоящее время исполняет его заместитель Максим Крым.

Об этом в комментарии Hromadske рассказала руководитель Управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская, сообщает Цензор.НЕТ.

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Осуществляет управленческие функции

По ее словам, на данный момент Крым не назначался исполняющим обязанности генпрокурора отдельным приказом или распоряжением.

"В соответствии с распределением обязанностей в качестве заместителя генерального прокурора он осуществляет соответствующие управленческие функции, за исключением тех полномочий и процессуальных решений, которые законом отнесены исключительно к компетенции генерального прокурора", — сказала Гайовская.

  • Источники LIGA.net сообщают, что именно Максим Крым недавно согласовал решение исключить из ЕРДР сведения о подозрении в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, которое ранее подписал отстраненный генпрокурор Кравченко.

Российское гражданство супруги и ее родителей 

По данным "Следствие.Инфо", супруга заместителя генпрокурора Максима Крыма - Анна Крым - получила паспорт гражданки РФ 2 апреля 2014 года. В документе указана регистрация в Севастополе.

Ее отец Вячеслав Юшков и мать Лариса Юшкова получили российские паспорта 30 апреля 2014 года. Оба также были зарегистрированы в Севастополе.

"Следует отметить, что после 18 марта Россия развернула в Крыму принудительную паспортизацию и фактически выдавала свои паспорта всем крымчанам. Те, кто хотел сохранить украинское гражданство, должны были лично написать отказ от российского паспорта в определенных пунктах миграционной службы", - отмечают журналисты.

По состоянию на 2026 год данные о российском паспорте Анны Крым остаются актуальными. В то же время редакции не удалось установить, аннулировала ли она этот паспорт или же пользуется им сейчас.

Анна Крым
Фото: Следствие.Инфо

Анна Крым родом из Севастополя.

"Мы получили информацию из реестров о пересечениях границы. После получения российского паспорта она продолжала ездить в Крым с материковой Украины. Вероятно, к родителям, которые остались жить в Севастополе. Последний раз выехала из Армянска в октябре 2015 года", - пишет "Слідство.Інфо".

Ее отец Вячеслав Юшков в своем профиле в "Одноклассниках" в 2016 году писал, что 30 лет проработал в море, а на момент публикации был охранником в "Севтеплосети".

Мать Анны Лариса Юшкова в соцсетях пишет о духовных практиках и интересуется соответствующей тематикой в Telegram-каналах. По имеющимся у редакции данным, Лариса Юшкова с 2015 по 2021 год неоднократно летала в РФ.

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Кто такой Максим Крым

Максим Крым работает в системе прокуратуры с 2010 года. До ноября 2014 года он служил в органах военной прокуратуры Военно-морских сил Украины, а также Крымского и Западного регионов.

Позже Крым входил в группу государственных обвинителей по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича — вместе с Русланом Кравченко, с которым они были коллегами в Главной военной прокуратуре.

В 2023 году Крым возглавил Киевскую областную прокуратуру, а 25 июня 2025 года стал заместителем Генерального прокурора.

  • Напомним, что во вторник, 15 сентября, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского об увольнении генерального прокурора Руслана Кравченко.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

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Автор: 

паспорт (1197) россия (89546) Кравченко Руслан (272) Офис Генпрокурора (3448) Крым Максим (1)
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Топ комментарии
+10
ну там інших нема, у них у всіх є паспорти рф, і родичі там живуть.
вибачайте, але у сирка батько в москві живе, і сирок нормально так був головнокомандувачем.
а це якийсь прокурорішка.
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15.09.2026 21:15 Ответить
+10
Так кажуть, ніби це новина, а не обов'язкова вимога для роботи в ГПУ
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15.09.2026 21:16 Ответить
+5
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15.09.2026 21:21 Ответить

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