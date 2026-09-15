РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15921 посетитель онлайн
Новости Отставка Кравченко Подозрение Кривоносу
3 306 42

Подозрение Кривоносу ранее не подписывал под давлением Зеленского, - Кравченко

Кравченко заявил о давлении со стороны Зеленского в связи с подозрением в адрес Кривоноса

Руслан Кравченко заявил, что не подписывал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, находясь на посту генерального прокурора, из-за давления со стороны президента Зеленского.

Об этом он заявил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Кравченко назвал себя единственным генеральным прокурором, который "не побоялся безумного политического и медийного давления и вручил руководителю НАБУ вполне обоснованное подозрение".

"Четко убедившись, что для нее собрана достаточная доказательная база. Единственное, о чем я сожалею, это то, что под давлением президента не подписал подозрение значительно раньше. Правда, как мы вчера услышали от руководителя САП, они теперь "ожидают реакции" президента на факт такого подозрения…", — отметил он.

Он также отметил, что Кривоносу строго в соответствии с процессуальным законодательством вручено подозрение в совершении преступления.

"Уверяю, никаких правовых оснований для его "отмены" не было и нет", — добавил Кравченко.

Читайте: Кравченко о своей отставке: Зеленский не имеет права давить на парламент

Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу из-за кулуарных договоренностей
  • 15 сентября 2026 года Рада поддержала отставку Кравченко.

Читайте также: До сих пор непонятно, кто является исполняющим обязанности генпрокурора, - "слуга народа" Дануца

Автор: 

НАБУ (5042) Зеленский Владимир (25833) Кравченко Руслан (272)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
73% здобутки

- етнос знищено назавжди
- здобутки революції знищено
- "вільні люди" - насмішка
- борги - більші чим за всю історію до цього. За 1 рік десь ділось більеш чим Кучма + Яник украли разом
....

тут ще 1000 путнктів....але головне що не Порошенко а все інше терпимо да?
показать весь комментарий
15.09.2026 13:33 Ответить
+9
то Зе - захисник набу тепер?) серйозно?)
показать весь комментарий
15.09.2026 13:34 Ответить
+7
Сезон жабогадюкінгу розпочався. Слідкуємо уважно.
показать весь комментарий
15.09.2026 13:35 Ответить

Загрузка...

 
 