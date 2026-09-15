Подозрение Кривоносу ранее не подписывал под давлением Зеленского, - Кравченко
Руслан Кравченко заявил, что не подписывал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, находясь на посту генерального прокурора, из-за давления со стороны президента Зеленского.
Об этом он заявил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
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Кравченко назвал себя единственным генеральным прокурором, который "не побоялся безумного политического и медийного давления и вручил руководителю НАБУ вполне обоснованное подозрение".
"Четко убедившись, что для нее собрана достаточная доказательная база. Единственное, о чем я сожалею, это то, что под давлением президента не подписал подозрение значительно раньше. Правда, как мы вчера услышали от руководителя САП, они теперь "ожидают реакции" президента на факт такого подозрения…", — отметил он.
Он также отметил, что Кривоносу строго в соответствии с процессуальным законодательством вручено подозрение в совершении преступления.
"Уверяю, никаких правовых оснований для его "отмены" не было и нет", — добавил Кравченко.
Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу из-за кулуарных договоренностей
- 15 сентября 2026 года Рада поддержала отставку Кравченко.
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....
тут ще 1000 путнктів....але головне що не Порошенко а все інше терпимо да?