Офис генпрокурора опроверг подозрение директору НАБУ Кривоносу
Офис генерального прокурора заявил, что подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу юридически не существовали и соответствующие отметки в ЕРДР были отменены.
Об этом сообщили в ОГП, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Офиса генерального прокурора
"В связи с распространением заявления о якобы уведомлении о подозрении одному из руководителей антикоррупционных органов сообщаем: такая информация не соответствует действительности. В рамках данного уголовного производства ни одному лицу, в частности руководителю антикоррупционного органа, о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, не сообщалось. Правовые основания для этого отсутствуют. Заявления о якобы выдвинутом подозрении были лишены юридического смысла", — говорится в сообщении ОГП.
В ведомстве добавили, что соответствующие отметки в Едином реестре досудебных расследований о предъявлении подозрения были отменены.
Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дезертир ?
Втікач-корупціонер?
Особа незаконно перетнувша кордон ?