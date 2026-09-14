Офис генпрокурора опроверг подозрение директору НАБУ Кривоносу

Офис генерального прокурора заявил, что подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу юридически не существовали и соответствующие отметки в ЕРДР были отменены.

Об этом сообщили в ОГП, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Офиса генерального прокурора

"В связи с распространением заявления о якобы уведомлении о подозрении одному из руководителей антикоррупционных органов сообщаем: такая информация не соответствует действительности. В рамках данного уголовного производства ни одному лицу, в частности руководителю антикоррупционного органа, о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, не сообщалось. Правовые основания для этого отсутствуют. Заявления о якобы выдвинутом подозрении были лишены юридического смысла", — говорится в сообщении ОГП.

В ведомстве добавили, что соответствующие отметки в Едином реестре досудебных расследований о предъявлении подозрения были отменены.

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