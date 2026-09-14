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Новости Подозрение Кривоносу
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Офис генпрокурора опроверг подозрение директору НАБУ Кривоносу

Директор НАБУ Семен Кривонос

Офис генерального прокурора заявил, что подозрения директору НАБУ Семену Кривоносу юридически не существовали и соответствующие отметки в ЕРДР были отменены.

Об этом сообщили в ОГП, передает Цензор.НЕТ.

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Заявление Офиса генерального прокурора

"В связи с распространением заявления о якобы уведомлении о подозрении одному из руководителей антикоррупционных органов сообщаем: такая информация не соответствует действительности. В рамках данного уголовного производства ни одному лицу, в частности руководителю антикоррупционного органа, о подозрении в порядке, предусмотренном УПК Украины, не сообщалось. Правовые основания для этого отсутствуют. Заявления о якобы выдвинутом подозрении были лишены юридического смысла", — говорится в сообщении ОГП.

В ведомстве добавили, что соответствующие отметки в Едином реестре досудебных расследований о предъявлении подозрения были отменены.

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Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Автор: 

НАБУ (5042) САП (2534) Кривонос Семен (111) подозрение (801) Офис Генпрокурора (3430)
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Топ комментарии
+5
Хто такий кравченко?
Дезертир ?
Втікач-корупціонер?
Особа незаконно перетнувша кордон ?
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14.09.2026 22:39 Ответить
+4
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14.09.2026 22:52 Ответить
+3
Я не я, і хата не моя. Шулери, як не як. Вранці одне, по обіді друге, а ввечері десерт. Чого ще чекати, які байки ще вигадають?
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14.09.2026 22:40 Ответить

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