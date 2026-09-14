Президент Зеленский знал о деятельности мошеннических колл-центров в Украине, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос прокомментировал возможную причастность Владимира Зеленского к нападкам на антикоррупционные органы, назвав это попыткой политизировать ситуацию.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Причастность Зеленского

Семен Кривонос в ответ напомнил, что Зеленский еще утром заявил о своей позиции относительно необходимости увольнения генерального прокурора Руслана Кравченко.

"Я вижу попытку втянуть нас в политическую повестку дня. Мы не играем в политические игры", — заявил Кривонос.

По его словам, нынешнюю атаку в НАБУ оценивают как попытку политизировать деятельность антикоррупционных органов:

"Мы не хотим политизировать какую-либо деятельность НАБУ и САП. В последние месяцы мы прямо наблюдаем откровенную, отчаянную попытку втянуть нас в политическую повестку. Эта информация распространяется опять же через те же самые анонимные Telegram-каналы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мне подозрение никто официально не вручал. Это непонятный жанр Telegram-подозрения, - Кривонос

По его словам, мошеннические колл-центры обманывали не только украинцев, но и граждан других европейских стран.

"То есть, это такая российская диверсия, это чистая работа на русских", — добавил он, отметив, что обсуждал эту тему с президентом.

Кроме того, по словам Кривоноса, фигурантов дела "Карфаген" о покровительстве со стороны Офиса генпрокурора этим колл-центрам заранее предупредили об обысках.

По словам директора НАБУ, в настоящее время при обращении детективов в реестр вещных прав на недвижимое имущество автоматически срабатывает уведомление, пока еще неустановленные лица получают оповещение и передают эту информацию фигурантам расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция "Карфаген": в Черкассах уволили двух прокуроров, фигурировавших в записях НАБУ

Операция "Карфаген"