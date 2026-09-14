Президент Зеленский знал о деятельности мошеннических колл-центров в Украине, - Кривонос
Директор НАБУ Семен Кривонос прокомментировал возможную причастность Владимира Зеленского к нападкам на антикоррупционные органы, назвав это попыткой политизировать ситуацию.
Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
Причастность Зеленского
Семен Кривонос в ответ напомнил, что Зеленский еще утром заявил о своей позиции относительно необходимости увольнения генерального прокурора Руслана Кравченко.
"Я вижу попытку втянуть нас в политическую повестку дня. Мы не играем в политические игры", — заявил Кривонос.
По его словам, нынешнюю атаку в НАБУ оценивают как попытку политизировать деятельность антикоррупционных органов:
"Мы не хотим политизировать какую-либо деятельность НАБУ и САП. В последние месяцы мы прямо наблюдаем откровенную, отчаянную попытку втянуть нас в политическую повестку. Эта информация распространяется опять же через те же самые анонимные Telegram-каналы".
По его словам, мошеннические колл-центры обманывали не только украинцев, но и граждан других европейских стран.
"То есть, это такая российская диверсия, это чистая работа на русских", — добавил он, отметив, что обсуждал эту тему с президентом.
Кроме того, по словам Кривоноса, фигурантов дела "Карфаген" о покровительстве со стороны Офиса генпрокурора этим колл-центрам заранее предупредили об обысках.
По словам директора НАБУ, в настоящее время при обращении детективов в реестр вещных прав на недвижимое имущество автоматически срабатывает уведомление, пока еще неустановленные лица получают оповещение и передают эту информацию фигурантам расследований.
Операция "Карфаген"
- Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
- ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
- 7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.
- Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.
- Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, фигурирующая в расследовании антикоррупционных органов
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