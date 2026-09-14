Мне подозрение никто официально не вручал. Это непонятный жанр Telegram-подозрения, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что так и не получил уведомление о подозрении, подписанное отстраненным генеральным прокурором Русланом Кравченко.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция на подозрение

По словам Кривоноса, он не видел подозрения в виде бумажного документа, а заявление Кравченко назвал "непонятным информационным жанром Telegram-подозрения":"Сегодня мы увидели такое непонятное изобретение, информационный жанр — Telegram-подозрения. Лично я не видел бумажного документа с уведомлением о подозрении, адресованного непосредственно мне, никто его не вручал".

Клименко добавил, что, несмотря на широко распространенное заявление о предъявленном подозрении его близкому человеку, члены его семьи "никаких подозрений не получали".

Сами обвинения со стороны Кравченко, по его мнению, являются реакцией на операцию НАБУ и САП "Карфаген", в ходе которой при "крышевании" колл-центров разоблачили должностное лицо Офиса генпрокурора.

Клименко обратил внимание, что из опубликованных Кравченко материалов видно участие в этих действиях Службы безопасности Украины.

"Бред". Так директор НАБУ Кривонос прокомментировал заявление Кравченко о "гарантиях безопасности" со стороны антикоррупционных органов.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

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