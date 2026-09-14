Мені підозру ніхто офіційно не вручав. Це незрозумілий жанр Telegram-підозри, - Кривонос

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що так і не отримав підозру, яку підписав відсторонений генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Про це він заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція на підозру

За словами Кривоноса, він не бачив підозри у вигляді паперового документа, а заяву Кравченка назвав "незрозумілим інформаційним жанром Telegram-підозри": "Ми сьогодні побачили такий незрозумілий винахід, інформаційний жанр — Telegram-підозри. Особисто я не бачив паперового документа повідомлення про підозру безпосередньо мені, ніхто її не вручав".

Клименко додав, що попри поширену заяву про повідомлену підозру його близькій людині члени його родини "ніяких підозр не отримували".

Самі звинувачення з боку Кравченка, на його думку, є реакцією на операцію НАБУ та САП "Карфаген", під час якої на "кришуванні" колцентрів викрили посадовця Офісу генпрокурора.

Клименко звернув увагу, що з опублікованих Кравченком матеріалів видно участь у цих діях Служби безпеки України.

"Маячня". Так директор НАБУ Кривонос прокоментував заяву Кравченка про "гарантії безпеки" від антикорупційних органів.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

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