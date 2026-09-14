Кривонос: Не хочемо політизувати будь-яку діяльність НАБУ та САП
Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував можливу причетність Володимира Зеленського до атаки на антикорупційні органи, назвавши це спробою політизувати ситуацію.
Про це він заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Причетність Зеленського
Семен Кривонос у відповідь нагадав, що Зеленський ще зранку заявив про свою позицію щодо необхідності звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.
"Я бачу спробу втягнути нас у політичний порядок денний. Ми не граємо в політичні ігри", — заявив Кривонос.
За його словами, нинішню атаку в НАБУ оцінюють як спробу політизувати діяльність антикорупційних органів:
"Ми не хочемо політизувати будь-яку діяльність НАБУ та САП. Останні місяці ми прямо спостерігаємо відверту, відчайдушну спробу втягнути нас в політичну повістку. Це прям шириться знову ж таки тими самими анонімними Telegram-каналами".
За його словами, шахрайські колцентри ошукували не лише українців, а й громадян інших європейських країн.
"Тобто, це така російська диверсія, це чисто робота на русню", — додав він, зазначивши, що обговорював цю тему з президентом.
Крім того, за словами Кривоноса, фігурантів справи "Карфаген" про кришування Офісом генпрокурора цих кол-центрів, заздалегідь попередили про обшуки.
За словами директора НАБУ, наразі під час заходу детективів до реєстру речових прав на нерухоме майно автоматично спрацьовує повідомлення, поки що невстановлені особи отримують сповіщення та передають цю інформацію фігурантам розслідувань.
Операція "Карфаген"
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
- ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
- 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
- Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.
- Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів
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