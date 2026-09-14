Кривонос: Не хочемо політизувати будь-яку діяльність НАБУ та САП

Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував можливу причетність Володимира Зеленського до атаки на антикорупційні органи, назвавши це спробою політизувати ситуацію.

Про це він заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Причетність Зеленського

Семен Кривонос у відповідь нагадав, що Зеленський ще зранку заявив про свою позицію щодо необхідності звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.

"Я бачу спробу втягнути нас у політичний порядок денний. Ми не граємо в політичні ігри", — заявив Кривонос.

За його словами, нинішню атаку в НАБУ оцінюють як спробу політизувати діяльність антикорупційних органів:

"Ми не хочемо політизувати будь-яку діяльність НАБУ та САП. Останні місяці ми прямо спостерігаємо відверту, відчайдушну спробу втягнути нас в політичну повістку. Це прям шириться знову ж таки тими самими анонімними Telegram-каналами".

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За його словами, шахрайські колцентри ошукували не лише українців, а й громадян інших європейських країн.

"Тобто, це така російська диверсія, це чисто робота на русню", — додав він, зазначивши, що обговорював цю тему з президентом.

Крім того, за словами Кривоноса, фігурантів справи "Карфаген" про кришування Офісом генпрокурора цих кол-центрів, заздалегідь попередили про обшуки.

За словами директора НАБУ, наразі під час заходу детективів до реєстру речових прав на нерухоме майно автоматично спрацьовує повідомлення, поки що невстановлені особи отримують сповіщення та передають цю інформацію фігурантам розслідувань.

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Операція "Карфаген"