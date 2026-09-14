Офіс генпрокурора заперечив підозру директору НАБУ Кривоносу

Офіс генерального прокурора заявив, що підозри директору НАБУ Семену Кривоносу юридично не існувало і відповідні відмітки в ЄРДР скасували.

Про це повідомили в ОГП, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Офісу генпрокурора

"У зв'язку з поширенням заяви про нібито повідомлення про підозру одному із керівників антикорупційних органів повідомляємо: така інформація не відповідає дійсності. У межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомлялося. Правові підстави для цього відсутні. Заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу", — йдеться в повідомленні ОГП.

У відомстві додали, що відповідні відмітки в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про повідомлення про підозру були скасовані.

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