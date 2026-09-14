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Новини Підозра Кривоносу
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Офіс генпрокурора заперечив підозру директору НАБУ Кривоносу

Директор НАБУ Семен Кривонос

Офіс генерального прокурора заявив, що підозри директору НАБУ Семену Кривоносу юридично не існувало і відповідні відмітки в ЄРДР скасували.

Про це повідомили в ОГП, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Офісу генпрокурора

"У зв'язку з поширенням заяви про нібито повідомлення про підозру одному із керівників антикорупційних органів повідомляємо: така інформація не відповідає дійсності. У межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомлялося. Правові підстави для цього відсутні. Заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу", — йдеться в повідомленні ОГП.

У відомстві додали, що відповідні відмітки в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про повідомлення про підозру були скасовані.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
  • 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Автор: 

НАБУ (4515) САП (1051) Кривонос Семен (139) підозра (952) Офіс Генпрокурора (3790)
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Топ коментарі
+6
Хто такий кравченко?
Дезертир ?
Втікач-корупціонер?
Особа незаконно перетнувша кордон ?
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14.09.2026 22:39 Відповісти
+5
Блін ми за втікача лозаренка з десяток років згадували, при колишніх керманичах, а тут за один рік таких як лозаренко вже десять. Ото навибирали
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14.09.2026 22:57 Відповісти
+4
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14.09.2026 22:52 Відповісти

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