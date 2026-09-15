РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15921 посетитель онлайн
Новости Отставка Кравченко
2 551 27

Рада поддержала увольнение Кравченко с должности генпрокурора

Рада поддержала увольнение Кравченко с должности генпрокурора

Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Решение поддержали 317 народных депутатов.

Увольнение Кравченко: Рада поддержала решение
Увольнение Кравченко: Рада поддержала решение

Кравченко возглавил Офис генпрокурора в июне 2025 года. Кто будет временно исполнять обязанности генпрокурора, пока неизвестно, поскольку первый заместитель Мария Вдовиченко тоже подала в отставку.

Читайте: Атака на НАБУ и САП будет продолжаться, если снова назначат подконтрольного генпрокурора, - Каленюк

Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу из-за кулуарных договоренностей

Читайте также: Следующий генеральный прокурор закончит плюс-минус так же, если не изменить правила игры, - Осадчук

Автор: 

ВР (28401) увольнение (2805) Кравченко Руслан (272)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Так, а з відрядження відкликали?
показать весь комментарий
15.09.2026 12:34 Ответить
+8
Шукайте його в Ізраілі з мідічем, одна банда зелі-мародера.
показать весь комментарий
15.09.2026 13:02 Ответить
+7
За час каденції Президента України Зеленського (з травня 2019 року) Офіс Генерального прокурора очолювали чотири призначені ним керівники, а також Юрій Луценко, який залишався на посаді на початку президентства Зеленського.

пьять !!!! прокурорів за сім літ !
дофуя масла генпрокурорів, влад сцанич !!!

утім, як і премьєрів, міністрів оборони і т.д. - БАРДАК в ДЕРЖАВІ !!!

.
показать весь комментарий
15.09.2026 12:39 Ответить

Загрузка...

 
 