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Рада поддержала увольнение Кравченко с должности генпрокурора
Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Решение поддержали 317 народных депутатов.
Кравченко возглавил Офис генпрокурора в июне 2025 года. Кто будет временно исполнять обязанности генпрокурора, пока неизвестно, поскольку первый заместитель Мария Вдовиченко тоже подала в отставку.
Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу из-за кулуарных договоренностей
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пьять !!!! прокурорів за сім літ !
дофуя
маслагенпрокурорів, влад сцанич !!!
утім, як і премьєрів, міністрів оборони і т.д. - БАРДАК в ДЕРЖАВІ !!!
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