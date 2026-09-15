Рада поддержала увольнение Кравченко с должности генпрокурора

Верховная Рада Украины поддержала представление президента Владимира Зеленского об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Решение поддержали 317 народных депутатов.





Кравченко возглавил Офис генпрокурора в июне 2025 года. Кто будет временно исполнять обязанности генпрокурора, пока неизвестно, поскольку первый заместитель Мария Вдовиченко тоже подала в отставку.

Читайте: Атака на НАБУ и САП будет продолжаться, если снова назначат подконтрольного генпрокурора, - Каленюк

Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу из-за кулуарных договоренностей

Читайте также: Следующий генеральный прокурор закончит плюс-минус так же, если не изменить правила игры, - Осадчук