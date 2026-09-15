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Новости Отставка Кравченко Подозрение Кривоносу
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Следующий генпрокурор закончит плюс-минус так же, если не изменить правила игры, — Осадчук

Отъезд Кравченко и новый генпрокурор: заявление нардепа Осадчука

Ситуация вокруг генерального прокурора Руслана Кравченко и его выезд за границу нанесли Украине значительный репутационный ущерб, а ответственность за кадровую политику в Офисе генерального прокурора лежит на президенте Владимире Зеленском.

Об этом заявил народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук, говорится в материале Цензор.НЕТ "Подозрения, побег и хаос в ОГП: чем может закончиться история Кравченко?".

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Подробности

"Обращение Кравченко и подписанные им подозрения – это о том, что нельзя назначать на такие должности малоопытных, молодых, самовлюбленных людей. Он просто слишком нарциссичен, сильно любит себя и еще слишком неопытен, чтобы вообще играть в такие игры.

Меня мало интересует его судьба, но репутационный ущерб, нанесенный государству Украина, просто колоссален. Вспомним, как неделю назад в обед он сказал, что остается работать на должности, получил выговор и вечером заявил, что принял политическое решение. Мы же понимаем, что это не так. Он просто подтвердил, что является пешкой на этой политической "шахматной доске". Но он активно использовал эти слова", — подчеркнул парламентарий.

Осадчук предполагает, что теперь Кравченко за рубежом будет рассказывать о каких-то политических преследованиях.

"Я бы очень хотел ошибаться, но боюсь, что у нас появится ещё один "высокопоставленный" политический беженец. И это ужасно! У меня такое ощущение, что он уже не вернется. Еще раз: я очень хочу ошибаться, но на данный момент так чувствую.

Конечно, я буду голосовать за отставку Кравченко. Этот человек должен уйти. Я никогда не поддерживал его ни в начале, ни в процессе. Но такой ужасный репутационный и профессиональный конец сложно было себе представить", — отметил нардеп.

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Осадчук подчеркнул, что ответственность за все это несет президент Зеленский, поскольку согласно Конституции он единолично назначает и освобождает от должности генерального прокурора.

"Чем дальше мы идем, тем каждая отставка генерального прокурора превращается в проблему уже не просто для прокуратуры, а для страны. Я не вижу никаких оснований, чтобы вообще голосовать за какие-то кандидатуры, которые выбираются без конкурса и повторяют траекторию предыдущих четырех генпрокуроров.

Более того, если мы пойдем по той схеме, которая была до этого, то каким бы ни была фамилия следующего генерального прокурора, его карьера закончится плюс-минус так же, как и у его предшественников. Хочу напомнить, что Костин тоже уходил с должности со скандалом – с прокурорами-"инвалидами". Если Офис президента откажется согласиться с тем, что нужно изменить правила игры, то мы просто зайдем еще на один круг", – подытожил он.

Полный материал Цензор.НЕТ о ситуации вокруг генпрокурора читайте по ссылке.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу из-за кулуарных договоренностей

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Автор: 

Кравченко Руслан (272) Осадчук Андрей (41) Офис Генпрокурора (3448)
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Топ комментарии
+7
Щоб "змінити правила гри" - потрібно змінити владу...
Хоча - а що ти зміниш з-за наявності 73%дебілозебілів? Як не одних крадунів до влади приведуть, так інших. Як не Зелю - так, припустимо, Федорова... Разумкова.... Притулу... Арестовича ще не вистачало (якщо хто пригадає - був такий свого часу з рейтингом, більшим ніж в Зелі)....
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15.09.2026 09:43 Ответить
+6
та призначте вже безуглу. хоть паржом
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15.09.2026 09:38 Ответить
+4
Виявляється вони грають а не виконують свої обов,язки.
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15.09.2026 09:40 Ответить

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