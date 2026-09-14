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Новости Отставка Руслана Кравченко Отставка Кравченко
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Генпрокуратура - проклятое место. Кравченко начал не с того и закончил не тем, - "слуга народа" Богуцкая

богуцька

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая раскритиковала обращение уже бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко к общественности по поводу подозрения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса.

Об этом Богуцкая пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция депутата

"Как и многие украинцы, посмотрела обращение генпрокурора к обществу. С моей точки зрения, это выглядит позорно. В данном случае лучше промолчать. Или передать текст актеру драматического театра, чтобы не позориться самому", — написала Богуцкая.

Она также иронично посоветовала Кравченко "учиться читать" и призвала обратить внимание на дикцию во время выступлений с суфлером перед "поездкой в Европу".

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Депутат добавила, что, по ее мнению, глава Офиса генпрокурора "начал свою деятельность на этой должности точно не с того" и "не тем и закончил".

"И еще: какое-то проклятое место. Не могу вспомнить ни одного достойного. То Луценко, то Кравченко", - добавила Богуцкая.

Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

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Автор: 

Кравченко Руслан (238) Богуцкая Лиза (91) Офис Генпрокурора (3430)
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Топ комментарии
+15
А ОПа святе місце.
Правда, крьіса?
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14.09.2026 20:00 Ответить
+11
треба жити по фен-шую - подумала лізавєта

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14.09.2026 20:03 Ответить
+7
Кравченко - слабкий , майже нуль. В його обличчя слабкої людини.
Тому він Арахамії і підійшов - тобто влада (і Зе) завели собі ручну мавпу
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14.09.2026 20:01 Ответить

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