Генпрокуратура - проклятое место. Кравченко начал не с того и закончил не тем, - "слуга народа" Богуцкая
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая раскритиковала обращение уже бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко к общественности по поводу подозрения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса.
Об этом Богуцкая пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция депутата
"Как и многие украинцы, посмотрела обращение генпрокурора к обществу. С моей точки зрения, это выглядит позорно. В данном случае лучше промолчать. Или передать текст актеру драматического театра, чтобы не позориться самому", — написала Богуцкая.
Она также иронично посоветовала Кравченко "учиться читать" и призвала обратить внимание на дикцию во время выступлений с суфлером перед "поездкой в Европу".
Депутат добавила, что, по ее мнению, глава Офиса генпрокурора "начал свою деятельность на этой должности точно не с того" и "не тем и закончил".
"И еще: какое-то проклятое место. Не могу вспомнить ни одного достойного. То Луценко, то Кравченко", - добавила Богуцкая.
Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
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Правда, крьіса?
Тому він Арахамії і підійшов - тобто влада (і Зе) завели собі ручну мавпу