Генпрокуратура – прокляте місце. Кравченко почав не з того і закінчив не тим, - "слуга народу" Богуцька

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька розкритикувала звернення вже колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка до суспільства щодо підозри директору НАБУ Семену Кривоносу.

Про це Богуцька пише у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція депутатки

"Як і багато українців подивилась звернення Генпрокурора до суспільства. З мого погляду виглядає ганебно. В цьому випадку краще мовчати. Або передати текст актору драмтеатру, щоб не ганьбитися самому", — написала Богуцька.

Вона також іронічно порадила Кравченку "вчитися читати" та закликала звернути увагу на дикцію під час виступів із суфлером перед "поїздкою в Європу".

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Нардепка додала, що, на її думку, очільник Офісу генпрокурора "почав свою діяльність на посаді точно не з того" і "не тим і закінчив".

"І ще: якесь прокляте місце. Не можу згадати жодного достойного. Як не Луценко, так Кравченко", — додала Богуцька.

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

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