НАБУ не анонсуватиме можливу підозру колишньому генпрокурору Кравченку, - Кривонос

НАБУ не буде анонсувати можливе повідомлення про підозру колишньому генпрокурору Руслану Кравченку в межах справи "Карфаген". Також там не відстежують його виїзд за кордон.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про можливу підозру Кравченку

Під час брифінгу журналісти запитали Кривоноса, чи зібрало слідство достатньо доказів щодо Кравченка та чому, якщо такі матеріали є, йому досі не повідомили про підозру.

"Ми ніколи не анонсували і анонсувати ніяких підозр не будемо. Це таке загальне в нас правило. Якщо достатня кількість доказів зібрана для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається", — відповів директор НАБУ.

Водночас Кривонос заявив, що інформація про існування операції "Імператор" не відповідає дійсності. Раніше народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко стверджував, що Кравченко повідомив про підозру Кривоносу через те, що НАБУ готувало оприлюднення нового розслідування під назвою "Імператор", яке начебто стосувалося ексгенпрокурора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фігуранти "Карфагену" знали про обшуки, був витік інформації. В атаці на НАБУ та САП брала участь СБУ, - Кривонос

Про відрядження Кравченка за кордон

Окремо Кривоноса запитали про перебування Кравченка за кордоном і можливі дії НАБУ, якщо надалі виникнуть підстави для його переслідування в межах кримінального провадження.

Директор НАБУ наголосив, що бюро діятиме виключно відповідно до закону та Кримінального процесуального кодексу щодо будь-якої особи, яка отримає статус підозрюваного.

"Що стосується відрядження, він підписав це відрядження сам, ми не відстежуємо таких речей", — сказав Кривонос, додавши, що НАБУ не стежило за поїздкою ексгенпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відсторонив Кравченка з посади генпрокурора

Позиція керівника САП

Керівник САП Олександр Клименко зазначив, що зрозуміти, чи була атака на антикорупційні органи скоординованою, можна буде за подальшими діями у справах, про які стало відомо.

"Буде зрозуміло, атака скоординована чи не скоординована, чи це випадок однієї особи, як ви кажете, не впорався з якимось напруженням", — сказав він.

Клименко також звернув увагу на давність частини проваджень, які зараз з'явилися у публічному просторі.

"Якщо ти дістаєш з рукава справу 10-15-річної давності, то, в принципі, виглядає воно не досить добре. Особливо після операції "Карфаген" стосовно Офісу генерального прокурора", — заявив керівник САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення Кравченка: Комітет ВР одноголосно підтримав подання (оновлено)

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев про те, чи обійме посаду генпрокурора: "Поки ні. Не з нашим щастям"