Фігуранти "Карфагену" знали про обшуки, був витік інформації. В атаці на НАБУ та САП брала участь СБУ, - Кривонос

Під час операції "Карфаген" детективи НАБУ діяли суворо в межах закону на підставі ухвал слідчих суддів ВАКС.

Про це директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко повідомили під час спільного брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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Обшуки в ОГП

"Там вилучена довідка, а не матеріали кримінального провадження. Є інформація про справи щодо наших детективів і у деяких з них раніше знаходили вдома "прослушку". Ці детективи займаються важливими кримінальними провадженнями", — розповів Кривонос.

Керівник САП Олександр Клименко підтвердив, що жодної загальної справи чи матеріалів провадження вилучено не було.

"Вилучили список ключових детективів, щодо яких чинився тиск. Там була інформація про заходи, які проводились або планувались щодо детективів", — зазначив він.

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Витік інформації та СБУ

"Протидія цьому кримінальному провадженню (Карфаген) шалена. Це постійний моніторинг реєстру судових рішень. За нашою інформацією, фігуранти знали, що буде обшук. Ми будемо зʼясовувати, яким чином знову був витік інформації", — заявив він.

За словами голови НАБУ, фігуранти отримують інформації про обшуки завдяки ситуації з реєстром речових прав.

Кривонос додав, що довідки щодо деяких детективів НАБУ готували співробітники Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) Служби безпеки України. Зокрема, Головне управління "Д" (Управління контррозвідувальних заходів із захисту національної інформаційної сфери) у складі цього департаменту.

"Два тижні тому співробітники СБУ намагались отримати доступ до журналу судової системи, щоб подивитись які клопотання НАБУ заходять у ВАКС". Ми писали, що у цій системі, серед іншого, міститься інформація про клопотання про надання дозволу на обшуки та проведення інших слідчих дій", — розповів Кривонос.

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Підозра Кравченку

Щодо підозри генпрокурору Руслану Кравченку, Клименко заявив, що антикорупційні органи "ніколи не анонсували і не будуть анонсувати підозр".

"Якщо достатня кількість доказів зібрана для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається", — наголосив керівник САП.

Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів.

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