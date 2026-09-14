Фигуранты "Карфагена" знали об обысках, произошла утечка информации. В атаке на НАБУ и САП участвовала СБУ, - Кривонос

В ходе операции "Карфаген" детективы НАБУ действовали строго в рамках закона на основании постановлений следственных судей ВАКС.

Об этом директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко сообщили во время совместного брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обыски в ОГП

"Там изъята справка, а не материалы уголовного производства. Есть информация о делах в отношении наших детективов, и у некоторых из них ранее находили дома "прослушку". Эти детективы занимаются важными уголовными производствами",— рассказал Кривонос.

Руководитель САП Александр Клименко подтвердил, что ни одного общего дела или материалов производства изъято не было.

"Изъяли список ключевых детективов, на которых оказывалось давление. Там была информация о мерах, которые проводились или планировались в отношении детективов", — отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кривонос: Распространение мошеннических колл-центров в Украине может быть российской диверсией

Утечка информации и СБУ

"Противодействие этому уголовному производству (Карфаген) бешеное. Это постоянный мониторинг реестра судебных решений. По нашей информации, фигуранты знали, что будет обыск. Мы будем выяснять, каким образом снова произошла утечка информации", — заявил он.

По словам главы НАБУ, фигуранты получают информацию об обысках благодаря ситуации с реестром вещных прав.

Кривонос добавил, что справки в отношении некоторых детективов НАБУ готовили сотрудники Департамента защиты национальной государственности (ДЗНД) Службы безопасности Украины. В частности, Главное управление "Д" (Управление контрразведывательных мероприятий по защите национальной информационной сферы) в составе этого департамента.

"Две недели назад сотрудники СБУ пытались получить доступ к журналу судебной системы, чтобы посмотреть, какие ходатайства НАБУ поступают в ВАКС. Мы писали, что в этой системе, среди прочего, содержится информация о ходатайствах о предоставлении разрешения на обыски и проведение других следственных действий", — рассказал Кривонос.

Читайте также: Кривонос: Не хотим политизировать какую-либо деятельность НАБУ и САП

Подозрение в адрес Кравченко

Что касается подозрения генпрокурору Руслану Кравченко, Клименко заявил, что антикоррупционные органы "никогда не анонсировали и не будут анонсировать подозрения".

"Если собрано достаточное количество доказательств для уведомления о подозрении, то это подозрение вручается", — подчеркнул руководитель САП.

Операция "Карфаген"

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, которая фигурирует в расследовании антикоррупционных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция "Карфаген": суд арестовал доверенное лицо чиновника ОГП Кропивы с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн