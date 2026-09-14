Кривонос: Распространение мошеннических колл-центров в Украине может быть российской диверсией
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос считает, что распространение мошеннических колл-центров в Украине может быть частью российской диверсии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Семен Кривонос заявил во время брифинга в понедельник.
Кривонос назвал работу колл-центров российской диверсией
По словам директора НАБУ, к работе мошеннических колл-центров в Украине привлечены десятки тысяч молодых людей. Они занимаются мошеннической деятельностью и работают против европейских партнеров.
"Я считаю, что история с колл-центрами – это может быть часть российской диверсии", – добавил он.
К "крышеванию" колл-центров привлечены правоохранители
Кривонос также заявил, что к этой деятельности привлечена часть правоохранительной системы. По его словам, речь идет о коррупции и крыше над работой мошеннических колл-центров.
"Десятки тысяч, правоохранительная система, часть которой, как мы уже видели, коррумпирована, вовлечена в крышевание этой деятельности", — заявил директор НАБУ.
Кривонос также рассказал, что у него состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским. Они обсуждали ситуацию с колл-центрами, распространенность этой проблемы, общую схему и наносимый ею ущерб.
Операция "Карфаген"
- Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
- ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
- 7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.
- Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.
- Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, фигурирующая в расследовании антикоррупционных органов
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