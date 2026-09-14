Кривонос: Распространение мошеннических колл-центров в Украине может быть российской диверсией

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос считает, что распространение мошеннических колл-центров в Украине может быть частью российской диверсии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Семен Кривонос заявил во время брифинга в понедельник.

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Кривонос назвал работу колл-центров российской диверсией

По словам директора НАБУ, к работе мошеннических колл-центров в Украине привлечены десятки тысяч молодых людей. Они занимаются мошеннической деятельностью и работают против европейских партнеров.

"Я считаю, что история с колл-центрами – это может быть часть российской диверсии", – добавил он.

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К "крышеванию" колл-центров привлечены правоохранители

Кривонос также заявил, что к этой деятельности привлечена часть правоохранительной системы. По его словам, речь идет о коррупции и крыше над работой мошеннических колл-центров.

"Десятки тысяч, правоохранительная система, часть которой, как мы уже видели, коррумпирована, вовлечена в крышевание этой деятельности", — заявил директор НАБУ.

Кривонос также рассказал, что у него состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским. Они обсуждали ситуацию с колл-центрами, распространенность этой проблемы, общую схему и наносимый ею ущерб.

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