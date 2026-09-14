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Новости Мошеннические схемы Операция Карфаген
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Кривонос: Распространение мошеннических колл-центров в Украине может быть российской диверсией

Кривонос о мошеннических колл-центрах

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос считает, что распространение мошеннических колл-центров в Украине может быть частью российской диверсии. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Семен Кривонос заявил во время брифинга в понедельник.

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Кривонос назвал работу колл-центров российской диверсией

По словам директора НАБУ, к работе мошеннических колл-центров в Украине привлечены десятки тысяч молодых людей. Они занимаются мошеннической деятельностью и работают против европейских партнеров.

"Я считаю, что история с колл-центрами – это может быть часть российской диверсии", – добавил он.

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К "крышеванию" колл-центров привлечены правоохранители

Кривонос также заявил, что к этой деятельности привлечена часть правоохранительной системы. По его словам, речь идет о коррупции и крыше над работой мошеннических колл-центров.

"Десятки тысяч, правоохранительная система, часть которой, как мы уже видели, коррумпирована, вовлечена в крышевание этой деятельности", — заявил директор НАБУ.

Кривонос также рассказал, что у него состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским. Они обсуждали ситуацию с колл-центрами, распространенность этой проблемы, общую схему и наносимый ею ущерб.

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Операция "Карфаген"

  • Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
  • ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
  • 7 сентября Ивахненко был помещен под стражу с залогом в 20 млн грн.
  • Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.
  • Вслед за ним из органов прокуратуры уволилась и заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко, фигурирующая в расследовании антикоррупционных органов

Автор: 

НАБУ (5026) САП (2534) Кривонос Семен (111)
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Топ комментарии
+7
"десятки тисяч молодих людей." - диверсанти ..

у нас 73% зебілів - диверсанти
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14.09.2026 18:27 Ответить
+7
Скоро почну думати що і вибори нашого президента теж є російською диверсією...
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14.09.2026 18:36 Ответить
+6
Ніхто не пише про юридичний момент - мали співробітники кол центрів БРОНЮВАННЯ ? І як це робили ? Які організації мали бронювання ?
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14.09.2026 18:34 Ответить

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