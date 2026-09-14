Отъезд Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса: что известно на данный момент?

Цензор.НЕТ собрал всю известную на данный момент информацию о конфликте между Офисом генерального прокурора и НАБУ.

В 8:00 14 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко обнародовал видеообращение, в котором рассказал о причинах подачи заявления об отставке с должности.

При этом он заявил, что операция НАБУ и САП "Карфаген" была направлена на то, чтобы получить доступ к материалам уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников антикоррупционных органов.

Также генеральный прокурор заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, а также лица, близкого к руководителю САП. По словам народного депутата Гончаренко, речь идет о супруге руководителя САП Александра Клименко.

Я подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса. Я подозреваю его в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении с целью искусственного создания оснований для уклонения от ответственности в суде Второе подозрение касается лица, близкого к руководителю САП. За влияние на судью ВАКС, предложение им неправомерной выгоды, а также содействие в уклонении от мобилизации. Именно это производство и стало триггером и истинной причиной ночного штурма Офиса генерального прокурора





Генпрокурор посоветовал директору НАБУ Кривоносу и руководителю САП Клименко подать в отставку.

Реакция НАБУ

В НАБУ заявили, что Семену Кривоносу не вручали подозрение, а Бюро не изымало уголовных дел, о которых говорил Руслан Кравченко.

Там назвали заявления генерального прокурора продолжением атаки на независимость антикоррупционных органов.

Эта атака началась не сегодня. Ее активная фаза стартовала еще прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису Генерального прокурора

Кривонос также назвал дело сфальсифицированным.

Что сказал Зеленский?

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать отстранение Руслана Кравченко от должности генпрокурора:

У этого Генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет

Отъезд Кравченко

Центр противодействия коррупции сообщил, что генпрокурор Кравченко ночью покинул территорию Украины.

Источники Цензор.НЕТ сообщили, что Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии Кравченко подтвердил, что выехал за границу. По словам генерального прокурора, он находится в зарубежной командировке.

В рамках этой поездки запланирован ряд встреч, в ходе которых я намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисках, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины

По данным СМИ, за границу выехала также супруга Руслана Кравченко.

Подозрение Кривоносу

Кравченко позже рассказал подробности дела, в рамках которого Кривоносу было предъявлено подозрение.

По данным Офиса генерального прокурора, Кривонос в 2009 году, чтобы избежать ответственности по делу о подкупе студентов, организовал оформление фиктивного отцовства над чужим ребенком и представил поддельное свидетельство в суд для получения амнистии. По этому эпизоду ему объявили подозрение в подделке документов и введении суда в заблуждение.

Депутат Ярослав Железняк обратил внимание, что дело против директора НАБУ готовила Служба безопасности Украины.

Также генпрокурор обнародовал полный текст подозрения в адрес директора НАБУ.

Увольнение Кравченко

14 сентября президент Зеленский направил в Верховную Раду представление об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности единогласно поддержал увольнение Кравченко.

Как известно, голосование по вопросу об увольнении Кравченко должно состояться 15 сентября.

Другие реакции

Глава Офиса президента Кирилл Буданов, комментируя конфликт между Кравченко и Кривоносом, заявил, что все это ненормально и наносит ущерб имиджу Украины.

В то же время народный депутат от партии "Слуга народа" и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина инициировала обращение к председателю Верховной Рады о неотложном рассмотрении законопроекта о конкурсной процедуре отбора кандидатов на должность генерального прокурора.

В Еврокомиссии также напомнили, что в плане из 10 реформ Качки-Кос указано, что генерального прокурора должны отбирать на конкурсной основе.

"Независимые антикоррупционные органы являются краеугольным камнем верховенства права в Украине. Как будущее государство-член, Украина должна гарантировать их защиту, и они должны иметь возможность надлежащим образом выполнять свою работу", — сказал пресс-секретарь ЕК Мерсье.

Также там призвали гарантировать независимость антикоррупционных органов в Украине.