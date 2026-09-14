Виїзд Кравченка та підозра Кривоносу: що відомо наразі?

Цензор.НЕТ зібрав всю відому наразі інформацію щодо конфлікту між Офісом Генпрокурора та НАБУ.

О 8:00, 14 вересня, генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив відеозвернення, в якому розповів про причини подання у відставку з посади.

Водночас він заявив, що операція НАБУ і САП "Карфаген" була спрямована на те, щоб отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників антикорупційних органів.

Також генеральний прокурор заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, а також близькій до керівника САП особі. За словами нардепа Гончаренка, йдеться про дружину керівника САП Олександра Клименка.

Я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Та фіктивне усиновлення з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді Друга підозра стосується близької до керівника САП особи. За вплив на суддю ВАКС, пропозиції їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації. Саме це провадження і стало тригером та істинною причиною нічного штурму Офісу Генпрокурора





Генпрокурор порадив директору НАБУ Кривоносу та керівнику САП Клименку подати у відставку.

Реакція НАБУ

У НАБУ заявили, що Семену Кривоносу не вручали підозру, а Бюро не вилучало кримінальних проваджень, про які говорив Руслан Кравченко.

Там назвали заяви Генпрокурора продовженням атаки на незалежність антикорупційних органів.

Ця атака розпочалася не сьогодні. Її активна фаза стартувала ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора

Кривонос також назвав справу сфальсифікованою.

Що сказав Зеленський?

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора:

У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає

Виїзд Кравченка

Центр протидії корупції повідомив, що генпрокурор Кравченко вночі залишив територію України.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом Кравченко підтвердив, що виїхав за кордон. За словами генпрокурора, він перебуває у закордонному відрядженні.

В його межах заплановано ряд зустрічей в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України

За даними ЗМІ, за кордон виїхала також дружина Руслана Кравченка.

Підозра Кривоносу

Кравченко пізніше розповів подробиці провадження, в якому Кривоносу повідомили про підозру.

За даними Офісу Генпрокурора, Кривонос у 2009 році, щоб уникнути відповідальності у справі про підкуп студентів, організував оформлення фіктивного батьківства над чужою дитиною та подав підроблене свідоцтво до суду для отримання амністії. За цим епізодом йому оголосили підозру у підробленні документів та введенні суду в оману.

Нардеп Ярослав Железняк звернув увагу, що справу проти директора НАБУ готувала Служба безпеки України.

Також генпрокурор оприлюднив повний текст підозри директору НАБУ.

Звільнення Кравченка

14 вересня президент Зеленський направив до Верховної Ради подання на звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав звільнення Кравченка.

Як відомо, голосування за звільнення Кравченка має відбутися 15 вересня.

Інші реакції

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов, коментуючи конфлікт між Кравченком та Кривоносом, заявив, що все це не нормально та шкодить іміджу України.

Водночас нардепка "Слуги народу" та голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна ініціювала звернення до Голови Верховної Ради щодо невідкладного розгляду законопроекту про конкурсну процедуру для добору кандидатів на посаду генерального прокурора.

У Єврокомісії також нагадали, що в плані з 10 реформ Качки-Кос зазначено, що генпрокурора мають відбирати на конкурсі.

"Незалежні антикорупційні органи є наріжним каменем верховенства права в Україні. Як майбутня держава-член, Україна має гарантувати їхній захист, і вони повинні мати можливість належним чином виконувати свою роботу", - сказав речник ЄК Мерсьє.

Також там закликали гарантувати незалежність антикорупційних органів в Україні.