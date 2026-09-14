Кривонос: Поширення шахрайських колцентрів в Україні може бути російською диверсією

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос вважає, що поширення шахрайських колцентрів в Україні може бути частиною російської диверсії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Семен Кривонос заявив під час брифінгу в понеділок.

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Кривонос назвав роботу колцентрів російською диверсією

За словами директора НАБУ, до роботи шахрайських колцентрів в Україні залучені десятки тисяч молодих людей. Вони займаються шахрайською діяльністю та працюють проти європейських партнерів.

"Я вважаю, що історія з колцентрами – це може бути частина російської диверсії", - додав він.

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До кришування колцентрів залучені правоохоронці

Кривонос також заявив, що до цієї діяльності залучена частина правоохоронної системи. За його словами, йдеться про корупцію та кришування роботи шахрайських колцентрів.

"Десятки тисяч, правоохоронна система, частина, як вже ми побачили, корумпована, залучена до кришування цієї діяльності", – заявив директор НАБУ.

Кривонос також розповів, що у нього відбулася зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорювали ситуацію з кол-центрами, розповсюдженість цієї проблеми, загальну схему та її шкоду.

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