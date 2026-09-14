Кривонос: Поширення шахрайських колцентрів в Україні може бути російською диверсією
Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос вважає, що поширення шахрайських колцентрів в Україні може бути частиною російської диверсії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Семен Кривонос заявив під час брифінгу в понеділок.
Кривонос назвав роботу колцентрів російською диверсією
За словами директора НАБУ, до роботи шахрайських колцентрів в Україні залучені десятки тисяч молодих людей. Вони займаються шахрайською діяльністю та працюють проти європейських партнерів.
"Я вважаю, що історія з колцентрами – це може бути частина російської диверсії", - додав він.
До кришування колцентрів залучені правоохоронці
Кривонос також заявив, що до цієї діяльності залучена частина правоохоронної системи. За його словами, йдеться про корупцію та кришування роботи шахрайських колцентрів.
"Десятки тисяч, правоохоронна система, частина, як вже ми побачили, корумпована, залучена до кришування цієї діяльності", – заявив директор НАБУ.
Кривонос також розповів, що у нього відбулася зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорювали ситуацію з кол-центрами, розповсюдженість цієї проблеми, загальну схему та її шкоду.
Операція "Карфаген"
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
- ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
- 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
- Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.
- Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у нас 73% зебілів - диверсанти