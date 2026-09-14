НАБУ не будет объявлять о возможном предъявлении подозрения бывшему генпрокурору Кравченко, - Кривонос

НАБУ не будет объявлять о возможном предъявлении подозрения бывшему генеральному прокурору Руслану Кравченко в рамках дела "Карфаген". Также ведомство не отслеживает его выезд за границу.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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О возможном подозрении Кравченко

Во время брифинга журналисты спросили Кривоноса, собрало ли следствие достаточно доказательств в отношении Кравченко и почему, если такие материалы есть, ему до сих пор не сообщили о подозрении.

"Мы никогда не анонсировали и не будем анонсировать никаких подозрений. Это наше общее правило. Если собрано достаточное количество доказательств для предъявления подозрения, то это подозрение вручается", — ответил директор НАБУ.

В то же время Кривонос заявил, что информация о существовании операции "Император" не соответствует действительности. Ранее народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко утверждал, что Кравченко сообщил о подозрении Кривоносу из-за того, что НАБУ готовило обнародование нового расследования под названием "Император", которое якобы касалось экс-генпрокурора.

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О командировке Кравченко за границу

Отдельно Кривоноса спросили о пребывании Кравченко за границей и возможных действиях НАБУ, если в дальнейшем возникнут основания для его преследования в рамках уголовного производства.

Директор НАБУ подчеркнул, что бюро будет действовать исключительно в соответствии с законом и Уголовно-процессуальным кодексом в отношении любого лица, получившего статус подозреваемого.

"Что касается командировки, он подписал это направление сам, мы не отслеживаем такие вещи", — сказал Кривонос, добавив, что НАБУ не следило за поездкой экс-генпрокурора.

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Позиция руководителя САП

Руководитель САП Александр Клименко отметил, что понять, была ли атака на антикоррупционные органы скоординированной, можно будет по дальнейшим действиям по делам, о которых стало известно.

"Станет ясно, была ли атака скоординированной или нет, или это случай одного человека, как вы говорите, не справившегося с каким-то напряжением", — сказал он.

Клименко также обратил внимание на давность части производств, которые сейчас появились в публичном пространстве.

"Если ты достаешь из рукава дело 10–15-летней давности, то, в принципе, это выглядит не очень хорошо. Особенно после операции "Карфаген" в отношении Офиса генерального прокурора", — заявил руководитель САП.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

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