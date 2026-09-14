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Новини Відставка Руслана Кравченка
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Звільнення генпрокурора Кравченка стане першим питанням засідання Ради у вівторок, – Железняк

рада

Першим питанням порядку денного Верховної Ради у вівторок, 15 вересня, стане звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. Засідання парламенту розпочнеться о 12:00.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив у телеграм-каналі.

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Рада розгляне звільнення Кравченка 15 вересня

"Завтра на 12:00 звільнення Генпрокурора — перше питання у порядку денному Ради", — написав Железняк.

Раніше президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

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Операція "Карфаген"

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
  • ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
  • 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
  • Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.
  • Слідом за ним з органів прокуратури звільнилася і заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, яка фігурує у розслідуванні антикорупційних органів.

Також читайте: Мені підозру ніхто офіційно не вручав. Це незрозумілий жанр Telegram-підозри, - Кривонос

Автор: 

ВР (11624) Кравченко Руслан (289) Железняк Ярослав (736)
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