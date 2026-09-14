Кравченко заявил, что уведомление о подозрении директору НАБУ Кривоносу направили по почте: показал квитанции. ФОТО

Отстраненный генеральный прокурор Руслан Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении в адрес директора бюро Семена Кривоноса посредством кулуарных договоренностей. Он утверждает, что подозрение все же имеется и отправлено по почте.

Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Обвинения в адрес НАБУ

"Сегодня "посланцы" от НАБУ — по моим данным, Александр Абакумов — посетили руководство ГБР и Офис генерального прокурора с требованием любой ценой отменить уведомление о подозрении Семену Кривоносу", — написал Кравченко.

Напомним, перед этим Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы предъявленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Квитанции в качестве доказательства

По словам Кравченко, законное процессуальное решение не отменяется кулуарными договоренностями. Он подчеркнул, что уведомление о подозрении было надлежащим образом направлено, и в подтверждение этого приложил к своему заявлению фотографии почтовых квитанций.

Если эти доказательства подтвердятся, отметил Кравченко, то любая попытка отменить решение или удалить сведения из ЕРДР будет носить признаки политического и противоправного вмешательства.

"И ни одно политическое решение не способно отменить доказательства. Оно не освобождает директора НАБУ от обязанности ответить перед обществом на конкретные вопросы о собственной добропорядочности. Сегодня Семен Кривонос пытался уклониться от этого ответа, спрятавшись за политическим решением президента", — добавил Кравченко.

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Кравченко обнародовал почтовые квитанции в качестве доказательства подозрения Кривоносу





Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы предъявленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

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