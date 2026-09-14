Кравченко заявил, что уведомление о подозрении директору НАБУ Кривоносу направили по почте: показал квитанции. ФОТО
Отстраненный генеральный прокурор Руслан Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении в адрес директора бюро Семена Кривоноса посредством кулуарных договоренностей. Он утверждает, что подозрение все же имеется и отправлено по почте.
Об этом он написал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Обвинения в адрес НАБУ
"Сегодня "посланцы" от НАБУ — по моим данным, Александр Абакумов — посетили руководство ГБР и Офис генерального прокурора с требованием любой ценой отменить уведомление о подозрении Семену Кривоносу", — написал Кравченко.
Напомним, перед этим Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы предъявленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
Квитанции в качестве доказательства
По словам Кравченко, законное процессуальное решение не отменяется кулуарными договоренностями. Он подчеркнул, что уведомление о подозрении было надлежащим образом направлено, и в подтверждение этого приложил к своему заявлению фотографии почтовых квитанций.
Если эти доказательства подтвердятся, отметил Кравченко, то любая попытка отменить решение или удалить сведения из ЕРДР будет носить признаки политического и противоправного вмешательства.
"И ни одно политическое решение не способно отменить доказательства. Оно не освобождает директора НАБУ от обязанности ответить перед обществом на конкретные вопросы о собственной добропорядочности. Сегодня Семен Кривонос пытался уклониться от этого ответа, спрятавшись за политическим решением президента", — добавил Кравченко.
Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы предъявленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
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нескінченне Zельоне Дно
Як проКУРВор ??!!!❓❗‼️
Це особа, що втекла від слідства
Або особа шо незаконно виїхала
Або особа розшукується за чорнрй бізнес