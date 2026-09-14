Кравченко заявив, що підозру директору НАБУ Кривоносу направили поштою: показав квитанції. ФОТО

Відсторонений генеральний прокурор Руслан Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості. Він стверджує, що підозра все ж є та відправлена поштою.

Про це він написав у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Звинувачення на адресу НАБУ

"Сьогодні "ходоки" від НАБУ — за моїми даними Олександр Абакумов — навідалися до керівництва ДБР та Офісу Генерального прокурора з вимогою за будь-яку ціну скасувати повідомлення про підозру Семену Кривоносу", — написав Кравченко.

Нагадаємо, перед цим Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Квитанції як доказ

За словами Кравченка, законне процесуальне рішення не скасовується кулуарними домовленостями. Він наголосив, що повідомлення про підозру було належно направлене, і на підтвердження цього додав до своєї заяви фото поштових квитанцій.

Якщо ці докази підтверджені, зазначив Кравченко, то будь-яка спроба скасувати рішення чи прибрати відомості з ЄРДР матиме ознаки політичного та протиправного втручання.

"І жодне політичне рішення не здатне скасувати докази. Воно не звільняє директора НАБУ від обов'язку відповісти перед суспільством на конкретні запитання щодо власної доброчесності. Сьогодні Семен Кривонос цієї відповіді намагався уникнути, сховавшись за політичним рішенням президента", — додав Кравченко.

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Кравченко оприлюднив поштові квитанції як доказ підозри Кривоносу





Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

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