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Новости Отставка Кравченко Подозрение Кривоносу
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Генпрокурор объявил о подозрении директору НАБУ Кривоносу и уехал из Украины | Ромалийская

В новом выпуске журналистка Ирина Ромалийская подробно анализирует обвинение, выдвинутое Русланом Кравченко в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, а также выезд бывшего генерального прокурора за границу.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский принял решение отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

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Автор: 

Ромалийская Ирина (461) Кравченко Руслан (238) Кривонос Семен (111)
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Топ комментарии
+7
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14.09.2026 19:28 Ответить
+6
Якщо з Країни ЗЕ'ісібався навіть ❗‼️ генеральний прокурвор !!!
Це щось каже про ситуацію в Країні ????
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14.09.2026 19:36 Ответить
+4
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14.09.2026 19:23 Ответить

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