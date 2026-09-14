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Новини Відставка Кравченка Підозра Кривоносу
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Генпрокурор оголосив про підозру директору НАБУ Кривоносу і поїхав з України | Ромалійська. ВIДЕО

У новому випуску журналістка Ірина Ромалійська детально розбирає підозру від Руслана Кравченка директору НАБУ Семену Кривоносу та виїзд ексгенпрокурора за кордон.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
  • 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

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Автор: 

Ромалійська Ірина (404) Кравченко Руслан (289) Кривонос Семен (139)
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Топ коментарі
+7
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14.09.2026 19:28 Відповісти
+6
Якщо з Країни ЗЕ'ісібався навіть ❗‼️ генеральний прокурвор !!!
Це щось каже про ситуацію в Країні ????
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14.09.2026 19:36 Відповісти
+4
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14.09.2026 19:23 Відповісти

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