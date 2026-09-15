Кравченко: Кривонос в 2014 году был вовлечен в схему с вымогательством 72 тысяч долларов за земельный участок

Отстраненный генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что в 2014 году Семен Кривонос якобы был вовлечен в схему по незаконному отчуждению земельного участка в Киевской области и получению неправомерной выгоды.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Так, по данным Кравченко, в течение марта-ноября 2014 года председатель Старобезрадичевского сельского совета Обуховского района Киевской области Горбаченко Петр Николаевич, вступив в преступный сговор с начальником регистрационной службы Обуховского городского районного управления юстиции в Киевской области Кривоносом Семеном Юрьевичем и гражданами Украины Булашенко Виталием Ивановичем, Оверченко Виталием Витальевичем и Шнайдером Дмитрием Михайловичем, вымогали у гражданина Рузматова Владислава Валерьевича неправомерную выгоду в размере 72 000 долларов США за выделение земельного участка площадью 0,25 га в селе Тарасовка Обуховского района Киевской области.

"В марте 2014 года гражданин Рузматов Владислав обратился к председателю Старобезрадичевского сельского совета с целью бесплатного отвода ему в собственность земельного участка площадью 0,25 га в селе Тарасовка Обуховского района Киевской области", — говорится в обнародованном видео.

Однако во время указанной встречи сельский голова сообщил заявителю, что сможет обеспечить отвод ему в собственность земельного участка только при условии предоставления неправомерной выгоды в размере 120 000 долларов США, утверждает Кравченко.

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В то же время, понимая противоправность такого условия, Владислав Рузматов в апреле 2014 года обратился в правоохранительные органы и начал действовать под их контролем с целью разоблачения противоправной деятельности председателя Старобезрадичевского сельского совета и связанных с ним лиц, входивших в преступную группу, говорится в видео.

По словам Кравченко, сельский голова привлек к своей противоправной деятельности начальника регистрационной службы Обуховского городского районного управления юстиции в Киевской области Семена Кривоноса и своего доверенного лица Виталия Булашенко.

"По данным следствия, в соответствии с разработанным преступным планом Семен Кривонос должен был привлечь подставного лица, которому должен был быть безвозмездно передан в собственность земельный участок, и в дальнейшем обеспечить оформление договора купли-продажи такого участка между подставным лицом и Владиславом Рузматовым.

В свою очередь, Горбаченко Петр, используя свое служебное положение председателя Старобезрадичевского сельского совета, должен был обеспечить созыв сессии сельского совета и принятие им решения о бесплатном отводе в собственность подставного лица земельного участка", — отмечается в документе.

В то же время Булашенко Виталий, как соучастник в совершении преступления, в целях конспирации действий Петра Горбаченко и Семена Кривоноса, должен был выступить посредником, оградив последних от непосредственного общения с Владиславом Рузматовым и довести до него разработанный фигурантами дела механизм получения неправомерной выгоды, замаскированной под заключение договора купли-продажи земельного участка.

20 мая 2014 года Булашенко Виталий сообщил Рузматову Владиславу, что обсуждаемый земельный участок подлежит отводу гражданину Оверченко Виталию (привлеченному Кривоносом Семеном в качестве подставного лица), а значит, единственным законным способом её получения Рузматовым Владиславом является заключение договора купли-продажи между Оверченко Виталием и Рузматовым Владиславом, говорится в видео.

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Впоследствии Горбаченко Петр, используя свое служебное положение, организовал принятие решения 35-й сессии шестого созыва Старобезрадичевского сельского совета о передаче земельного участка в собственность Оверченко Виталию.

"Впоследствии, 30 сентября 2014 года, должностные лица регистрационной службы Обуховского городского районного управления юстиции Киевской области, руководителем которой был Кривонос Семен, зарегистрировали за Оверченко Виталием право собственности на земельный участок с целью его дальнейшего отчуждения в пользу Рузматова Владислава.

Оверченко Виталий, в свою очередь, по указанию Кривоноса Семена выдал доверенность на имя Шнайдера Дмитрия для последующего отчуждения земельного участка в пользу Рузматова Владислава.

Кроме того, участники преступного сговора пришли к соглашению о необходимости документального занижения стоимости земельного участка с целью минимизации уплаты налогов при его продаже и уклонения от проведения расчетов в безналичной форме.

С этой целью 28 октября 2014 года Кривонос Семен во время телефонного разговора дал устное указание Шнайдеру Дмитрию найти оценщика, который сможет провести для них экспертную денежную оценку земельного участка с заниженной рыночной стоимостью.

Во исполнение предварительной договоренности с Кривоносом Семеном Шнайдер Дмитрий нашел оценщика Рябоконя Сергея, которого склонил к составлению заведомо ложного отчета об экспертной денежной оценке земельного участка.

Так, 30 октября 2014 года Рябоконь Сергей выдал отчет об экспертной денежной оценке земельного участка, в котором рыночная стоимость земельного участка вместо 345 00 грн была оценена в 149 896,25 грн", — рассказывается в видео Кравченко.

В то же время процедура оформления сделки по незаконному отчуждению земельного участка так и не была завершена, поскольку участникам преступного плана стало известно о раскрытии их противоправной деятельности.

"Так, 31 октября 2014 года, находясь в помещении нотариальной конторы и приступив к оформлению соответствующей документации и пересчёту денежных средств, Дмитрий Шнайдер, действовавший от имени фиктивного владельца земельного участка — подставного лица Виталия Оверченко, получил на свой мобильный телефон сообщение и неожиданно отказался от проведения ранее согласованной сделки купли-продажи.

После чего он перенес оформление договора с Рузматовым Владиславом на 3 ноября 2014 года, а впоследствии вообще отказался от своих обязательств.

Следствием установлено, что в день запланированной передачи средств за земельный участок, а именно 31 октября 2014 года, Кривонос Семен встретился с заместителем прокурора Обуховского района Киевской области Павлушко Алексеем Владимировичем.

После этой встречи Кривонос Семен резко прекратил разговоры по своему мобильному телефону и начал избегать общения со своими сообщниками", — добавляется там.

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Так, Кравченко отметил, что Кривоноса подозревают в:

просьбе предоставить неправомерную выгоду должностному лицу, занимающему ответственное положение, в особо крупном размере для себя и третьих лиц за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием служебного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

в организации составления и выдачи оценщиком заведомо поддельного официального документа, удостоверяющего определенные факты, имеющие юридическое значение и предоставляющие определенные права или освобождающие от обязанностей, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

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Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу из-за кулуарных договоренностей

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