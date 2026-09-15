Кравченко: Кривонос у 2014 році був залучений до схеми з вимаганням $72 тисяч за земельну ділянку. ВIДЕО

Відсторонений генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що у 2014 році Семен Кривонос нібито був залучений до схеми із незаконним відчуженням земельної ділянки в Київській області та отриманням неправомірної вигоди.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, за даними Кравченка, протягом березня-листопада 2014 року голова Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району Київської області Горбаченко Петро Миколайович, вступивши у злочинну змову із начальником реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції у Київській області Кривоносом Семеном Юрійовичем та громадянами України Булашенком Віталієм Івановичем, Оверченком Віталієм Віталійовичем і Шнайдером Дмитром Михайловичем вимагали у громадянина Рузматова Владислава Валерійовича неправомірну вигоду у розмірі 72 000 доларів США за виділення земельної ділянки площею 0,25 га у селі Тарасівка Обухівського району Київської області.

"У березні 2014 року громадянин Рузматов Владислав звернувся до голови Старобезрадичівської сільської ради з метою безоплатного відведення йому у власність земельної ділянки площею 0,25 га в селі Тарасівка Обухівського району Київської області", - йдеться в оприлюдненому відео.

Однак, під час зазначеної зустрічі сільський голова повідомив заявнику, що зможе забезпечити відведення йому у власність земельної ділянки лише за умови надання неправомірної вигоди у розмірі 120 000 доларів США, стверджує Кравченко.

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Водночас, розуміючи протиправність такої умови, Рузматов Владислав у квітні 2014 року звернувся до правоохоронних органів та почав діяти під їх контролем з метою викриття протиправної діяльності голови Старобезрадичівської сільської ради та пов'язаних із ним осіб, що входили у злочинну групу, йдеться у відео.

За словами Кравченка, сільський голова залучив до своєї протиправної діяльності начальник реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції у Київській області Семена Кривоноса та свою довірену особу Віталія Булашенка.

"За даними слідства, відповідно до розробленого злочинного плану Кривонос Семен повинен був залучити підставну особу, якій мала бути безоплатно відведена у власність земельна ділянка та в подальшому забезпечити посвідчення договору купівлі-продажу такої ділянки між підставною особою і Рузматовим Владиславом.

У свою чергу, Горбаченко Петро, використовуючи своє службове становище голови Старобезрадичівської сільської ради, повинен був забезпечити скликання сесії сільської ради та прийняття нею рішення щодо безоплатного відведення у власність підставної особи земельної ділянки", - зазначається там.

У цей же час, Булашенко Віталій, як пособник у вчиненні злочину, задля конспірації дій Горбаченка Петра та Кривоноса Семена, повинен був виступити посередником, відмежувавши останніх від безпосереднього спілкування з Рузматовим Владиславом та довести до нього розроблений фігурантами справи механізм отримання неправомірної вигоди, завуальованої під укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

20 травня 2014 року Булашенко Віталій повідомив Рузматову Владиславу, що обговорювана земельна ділянка підлягає відведенню громадянину Оверченку Віталію (залучена Кривоносом Семеном підставна особа), а відтак єдиним законним способом її отримання Рузматовим Владиславом є укладення договору купівлі-продажу між Оверченком Віталієм та Рузматовим Владиславом, йдеться у відео.

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Згодом, Горбаченко Петро, використовуючи своє службове становище, організував рішення 35 сесії шостого скликання Старобезрадичівської сільської ради про передачу земельної ділянки у власність Оверченку Віталію.

"У подальшому, 30 вересня 2014 року службові особи реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Київської області, керівником якої був Кривонос Семен, зареєстрували за Оверченком Віталієм право власності на земельну ділянку з метою подальшого її відчуження на користь Рузматова Владислава.

Оверченко Віталій у свою чергу, за вказівкою Кривоноса Семена видав довіреність на ім'я Шнайдера Дмитра для подальшого відчуження земельної ділянки на користь Рузматова Владислава.

Крім того, учасники злочинної змови дійшли згоди про необхідність документального зменшення вартості земельної ділянки з метою мінімізації сплати податків при її продажі та уникнення проведення розрахунків у безготівковій формі.

З цією метою, 28 жовтня 2014 року Кривонос Семен під час телефонної розмови надав усну вказівку Шнайдеру Дмитру підшукати оцінювача, який зможе зробити їм експертну грошову оцінку земельної ділянки із заниженою ринковою вартістю.

На виконання попередньої домовленості з Кривоносом Семеном, Шнайдер Дмитро підшукав оцінювача Рябоконя Сергія, якого схилив до складання завідомо неправдивого звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

Так, 30 жовтня 2014 року Рябокінь Сергій видав звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, в якому ринкова вартість земельної ділянки замість 345 00 грн була оцінена у 149 896,25 грн", - розповідається у відео Кравченка.

Водночас, процедура оформлення правочину щодо незаконного відчуження земельної ділянки так і не була завершена, оскільки учасникам злочинного плану стало відомо про викриття їх протиправної діяльності.

"Так, 31 жовтня 2014 року, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори та розпочавши оформлення відповідної документації та перерахунок грошових коштів, Шнайдер Дмитро, який діяв від імені фіктивного власника земельної ділянки - підставної особи Оверченка Віталія, отримав на власний мобільний телефон повідомлення та несподівано відмовився від проведення раніше узгодженої операції з купівлі-продажу.

Після чого переніс оформлення договору з Рузматовим Владиславом на 3 листопада 2014 року, а у подальшому взагалі відмовився від своїх зобов'язань.

Слідством встановлено, що в день запланованої передачі коштів за земельну ділянку, а саме 31 жовтня 2014 року, Кривонос Семен мав зустріч із заступником прокурора Обухівського району Київської області Павлушко Олексієм Володимировичем.

Після даної зустрічі Кривонос Семен різко припинив розмови по своєму мобільному телефону та почав уникати спілкування зі своїми спільниками", - додається там.

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Так, Кравченко зазначив, що Кривоноса підозрюють у:

проханні надати неправомірну вигоду службовій особі, яка займає відповідальне становище, в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

в організації складання та видачі оцінювачем завідомо підробленого офіційного документа, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права чи звільняють від обов'язків, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості

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