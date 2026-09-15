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Новини Відставка Кравченка
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Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генпрокурора

Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генпрокурора

Верховна Рада України підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Рішення підтримали - 317 нардепів.

Звільнення Кравченка: Рада підтримала рішення
Звільнення Кравченка: Рада підтримала рішення

Кравченко очолив Офіс Генпрокурора у червні 2025 року. Хто тимчасово виконуватиме обов'язки генпрокурора наразі невідомо, оскільки перша заступниця Марія Вдовиченко теж подала у відставку.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
  • 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
  • Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості

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Автор: 

ВР (11630) звільнення (1866) Кравченко Руслан (289)
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Топ коментарі
+5
Так, а з відрядження відкликали?
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15.09.2026 12:34 Відповісти
+4
За час каденції Президента України Зеленського (з травня 2019 року) Офіс Генерального прокурора очолювали чотири призначені ним керівники, а також Юрій Луценко, який залишався на посаді на початку президентства Зеленського.

пьять !!!! прокурорів за сім літ !
дофуя масла генпрокурорів, влад сцанич !!!

утім, як і премьєрів, міністрів оборони і т.д. - БАРДАК в ДЕРЖАВІ !!!

.
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15.09.2026 12:39 Відповісти
+3
Можна видихнути з полегшенням і розходитися, до виходу нової серії.)
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15.09.2026 12:35 Відповісти

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