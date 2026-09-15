Підозру Кривоносу не підписував раніше під тиском Зеленського, - Кравченко
Руслан Кравченко заявив, що не підписував підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, перебуваючи на посаді генпрокурора, через тиск президента Зеленського.
Про це він заявив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Кравченко назвав себе єдиним генпрокурором, який "не побоявся шаленого політичного та медійного тиску і вручив керівнику НАБУ цілком обґрунтовану підозру".
"Чітко пересвідчившись, що для неї зібрано достатню доказову базу. Єдине, про що я жалкую, це те, що під тиском Президента, не підписав підозру значно раніше. Щоправда, як ми вчора почули від керівника САП, вони тепер "очікують реакції" Президента на факт такої підозри…", - зазначив він.
Він також зазначив, що Кривоносу строго відповідно до процесуального законодавства вручена підозра у скоєнні злочину.
"Запевняю, жодних правових підстав для її "скасування" не було та немає", - додав Кравченко.
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
- Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
- 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
- Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
- Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості
- 15 вересня 2026 року Рада підтримала відставку Кравченка.
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