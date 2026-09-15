Підозру Кривоносу не підписував раніше під тиском Зеленського, - Кравченко

Руслан Кравченко заявив, що не підписував підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, перебуваючи на посаді генпрокурора, через тиск президента Зеленського.

Про це він заявив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Кравченко назвав себе єдиним генпрокурором, який "не побоявся шаленого політичного та медійного тиску і вручив керівнику НАБУ цілком обґрунтовану підозру".

"Чітко пересвідчившись, що для неї зібрано достатню доказову базу. Єдине, про що я жалкую, це те, що під тиском Президента, не підписав підозру значно раніше. Щоправда, як ми вчора почули від керівника САП, вони тепер "очікують реакції" Президента на факт такої підозри…", - зазначив він.

Він також зазначив, що Кривоносу строго відповідно до процесуального законодавства вручена підозра у скоєнні злочину.

"Запевняю, жодних правових підстав для її "скасування" не було та немає", - додав Кравченко.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості

15 вересня 2026 року Рада підтримала відставку Кравченка.

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