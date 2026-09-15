Кравченко про свою відставку: Зеленський не має права тиснути на парламент

Відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що президент не має права вимагати від народних депутатів ухвалення рішень, які належать до виключних повноважень парламенту.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Президент має конституційне право внести подання про звільнення Генерального прокурора. Так само йому надано право, хоч і не конституційне, у період воєнного стану відсторонити від виконання обов’язків Генпрокурора. Я це право поважаю та підкорюся йому.



Але, ні Конституція України, ні тим більше Закон України "Про правовий режим воєнного стану" не наділяють Президента правом вимагати від депутатів рішень, ухвалення яких належить до їх виключних повноважень.



Щоразу, коли на парламент намагаються тиснути, він втрачає суб’єктність, депутати деморалізуються, а його робота паралізується", - наголосив він.

За словами Кравченка, перебуваючи на посаді генпрокурора, він не дозволяв створювати політичний тиск НАБУ та САП на нардепів.

"Я виконав свою обіцянку парламенту: не підписав жодного політично вмотивованого процесуального рішення: ані стосовно представників опозиції, ані депутатів провладної політичної сили. Адже в таких діях очевидним був політичний підтекст та спроби взяти під контроль єдиний законодавчий орган держави.



Однак, останню добу ми стали свідками, як під контроль вже намагаються взяти всі гілки влади", - зазначив відсторонений генпрокурор.

"Тиснучи на Президента, вони у спосіб, який не має нічого спільного з юридичною процедурою та буквою Закону, вже дійшли до того, що самі "скасовують" собі підозри. Чи можливо це у правовій державі? Чи можливо це без тиску на Президента? Чи можливо це без тиску на керівника найбільшої в Парламенті фракції? Чи можливо це без щоденного тиску на народних депутатів, які під страхом чергового надуманого кримінального провадження, заплющують очі на цілковите беззаконня?

Чи можливо це при повній безкарності та вседозволеності керівництва окремої касти правоохоронних органів, які вирішили взяти у заручники всю країну?



Та найголовніше: чи можливі такі протиправні дії без схвалення, чи, що гірше, без прямої вказівки зверху? Та чи не бояться ті, хто виконує такі незаконні вказівки, що з часом і вони змушені будуть понести встановлену законом відповідальність? Так як це трапилося з їхніми попередниками", - додав він.

За його словами, тільки від Українського Парламенту сьогодні залежить чи запанує нарешті в нашій державі Закон і Справедливість.

"Я вдячний Верховній Раді за довіру і з повагою прийму будь-яке її рішення щодо мого сьогоднішнього звільнення. Але це має бути саме рішення парламенту — не команда Президента, не прохання "начальника" парламенту, не істерична вимога керівників антикорупційних органів, які та близьке оточення яких самі залучені в корупційні діяння, і тим більше не результат організованого ними політично-медійного тиску, який ми спостерігаємо сьогодні", - додав він.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості

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