"Укрпошта" перевірить відправку підозр Кравченка керівникам НАБУ та САП, - Смілянський

"Укрпошта" перевірить обставини відправки листів із підозрами керівникам НАБУ та працівникам САП від відстороненого генпрокурора Руслана Кравченка. Поштовий оператор звернувся за роз'ясненнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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"Генеральний прокурор України (на момент відправлення листа, а саме 13 вересня 2026 року) стверджує в соціальних мережах, що відправив підозру керівникам НАБУ та працівникам САП.

Водночас у наданих у соціальних мережах фотокопіях чеків оплата за ці відправлення була здійснена готівкою безпосередньо у відділенні, а не в безготівковому порядку, як це визначено договором між АТ "Укрпошта" та Офісом генерального прокурора та, зокрема, передбачено Бюджетним кодексом України в частині фінансування видатків на діяльність ОГПУ як бюджетної установи", - йдеться в повідомленні.

Смілянський повідомив, що для з'ясування правової позиції АТ "Укрпошта" перевірить обставини оформлення зазначених поштових відправлень.

Поштовий оператор також звернувся до відповідних органів за необхідними офіційними роз'ясненнями щодо правомірності їх оформлення та відправлення.

"Подальше опрацювання цих відправлень здійснюватиметься виключно відповідно до вимог законодавства, Правил надання послуг поштового зв'язку та встановлених процедур".

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.

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