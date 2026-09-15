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Новости Отставка Руслана Кравченко Подозрение Кривоносу
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"Укрпочта" проверит отправку уведомлений о подозрении Кравченко руководителям НАБУ и САП, - Смилянский

Смилянский: "Укрпочта" проверит отправку уведомлений о подозрении от Кравченко

"Укрпочта" проверит обстоятельства отправки писем с подозрениями в адрес руководителей НАБУ и сотрудников САП от отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко. Почтовый оператор обратился за разъяснениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

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"Генеральный прокурор Украины (на момент отправки письма, а именно 13 сентября 2026 года) утверждает в социальных сетях, что отправил уведомления о подозрениях руководителям НАБУ и сотрудникам САП.

В то же время в представленных в социальных сетях фотокопиях чеков оплата за эти отправления была произведена наличными непосредственно в отделении, а не в безналичном порядке, как это предусмотрено договором между АО "Укрпочта" и Офисом генерального прокурора и, в частности, предусмотрено Бюджетным кодексом Украины в части финансирования расходов на деятельность ОГПУ как бюджетного учреждения", — говорится в сообщении.

Смилянский сообщил, что для выяснения правовой позиции АО "Укрпочта" проверит обстоятельства оформления указанных почтовых отправлений.

Почтовый оператор также обратился в соответствующие органы за необходимыми официальными разъяснениями относительно правомерности их оформления и отправки.

"Дальнейшая обработка этих отправлений будет осуществляться исключительно в соответствии с требованиями законодательства, Правилами предоставления услуг почтовой связи и установленными процедурами".

Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

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Автор: 

Укрпочта (352) Смелянский Игорь (83) Кравченко Руслан (272)
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Топ комментарии
+9
********* зелупневий цирк продовжує свою виставу
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15.09.2026 12:08 Ответить
+3
а этого пархатого вафла кто просит вмешиваться? ты что почтальон печкин? принес пидозру?
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15.09.2026 12:13 Ответить
+1
Я мабуть чогось не розумію - це що, у нас людині, що підозрюється у скоєнні злочину відправляється по пошті "підозра"? Чи в соцмережах по Інтернету? Хтось підкаже, де, в яких країнах такий порядок існує? Якщо це таке законодавство, то в першу чергу судити треба тих, хто розробив і впровадив такі "закони".
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15.09.2026 12:23 Ответить

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