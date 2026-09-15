"Укрпочта" проверит отправку уведомлений о подозрении Кравченко руководителям НАБУ и САП, - Смилянский
"Укрпочта" проверит обстоятельства отправки писем с подозрениями в адрес руководителей НАБУ и сотрудников САП от отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко. Почтовый оператор обратился за разъяснениями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
"Генеральный прокурор Украины (на момент отправки письма, а именно 13 сентября 2026 года) утверждает в социальных сетях, что отправил уведомления о подозрениях руководителям НАБУ и сотрудникам САП.
В то же время в представленных в социальных сетях фотокопиях чеков оплата за эти отправления была произведена наличными непосредственно в отделении, а не в безналичном порядке, как это предусмотрено договором между АО "Укрпочта" и Офисом генерального прокурора и, в частности, предусмотрено Бюджетным кодексом Украины в части финансирования расходов на деятельность ОГПУ как бюджетного учреждения", — говорится в сообщении.
Смилянский сообщил, что для выяснения правовой позиции АО "Укрпочта" проверит обстоятельства оформления указанных почтовых отправлений.
Почтовый оператор также обратился в соответствующие органы за необходимыми официальными разъяснениями относительно правомерности их оформления и отправки.
"Дальнейшая обработка этих отправлений будет осуществляться исключительно в соответствии с требованиями законодательства, Правилами предоставления услуг почтовой связи и установленными процедурами".
Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу
- Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
- Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.
- В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
- По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
- Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
- По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
- Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
- 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
- Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
- Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.
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