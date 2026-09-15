"Укрпочта" проверит отправку уведомлений о подозрении Кравченко руководителям НАБУ и САП, - Смилянский

"Укрпочта" проверит обстоятельства отправки писем с подозрениями в адрес руководителей НАБУ и сотрудников САП от отстраненного генерального прокурора Руслана Кравченко. Почтовый оператор обратился за разъяснениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Генеральный прокурор Украины (на момент отправки письма, а именно 13 сентября 2026 года) утверждает в социальных сетях, что отправил уведомления о подозрениях руководителям НАБУ и сотрудникам САП.

В то же время в представленных в социальных сетях фотокопиях чеков оплата за эти отправления была произведена наличными непосредственно в отделении, а не в безналичном порядке, как это предусмотрено договором между АО "Укрпочта" и Офисом генерального прокурора и, в частности, предусмотрено Бюджетным кодексом Украины в части финансирования расходов на деятельность ОГПУ как бюджетного учреждения", — говорится в сообщении.

Смилянский сообщил, что для выяснения правовой позиции АО "Укрпочта" проверит обстоятельства оформления указанных почтовых отправлений.

Почтовый оператор также обратился в соответствующие органы за необходимыми официальными разъяснениями относительно правомерности их оформления и отправки.

"Дальнейшая обработка этих отправлений будет осуществляться исключительно в соответствии с требованиями законодательства, Правилами предоставления услуг почтовой связи и установленными процедурами".

Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу посредством кулуарных договоренностей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура - проклятое место. Кравченко начал не с того и закончил не тем, - "слуга народа" Богуцкая