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Новости Отставка Кравченко
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Кравченко о своей отставке: Зеленский не имеет права оказывать давление на парламент

Кравченко заявил, что Зеленский оказывает давление на Верховную Раду

Отстраненный генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что президент не имеет права требовать от народных депутатов принятия решений, относящихся к исключительным полномочиям парламента.

Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Президент имеет конституционное право внести представление об увольнении генерального прокурора. Также ему предоставлено право, хотя и не конституционное, в период военного положения отстранить генерального прокурора от исполнения обязанностей. Я уважаю это право и подчиняюсь ему.

Но ни Конституция Украины, ни тем более Закон Украины "О правовом режиме военного положения" не наделяют Президента правом требовать от депутатов решений, принятие которых относится к их исключительным полномочиям.

Каждый раз, когда на парламент пытаются оказать давление, он теряет субъектность, депутаты деморализуются, а его работа парализуется", — подчеркнул он.

По словам Кравченко, находясь на посту генпрокурора, он не позволял создавать политическое давление со стороны НАБУ и САП на народных депутатов.

"Я выполнил свое обещание парламенту: не подписал ни одного политически мотивированного процессуального решения — ни в отношении представителей оппозиции, ни в отношении депутатов провластной политической силы. Ведь в таких действиях был очевиден политический подтекст и попытки взять под контроль единственный законодательный орган государства.

Однако за последние сутки мы стали свидетелями того, как под контроль уже пытаются взять все ветви власти", — отметил отстраненный генпрокурор.

"Оказывая давление на президента, они способом, не имеющим ничего общего с юридической процедурой и буквой закона, уже дошли до того, что сами "отменяют" себе подозрения. Возможно ли это в правовом государстве? Возможно ли это без давления на президента? Возможно ли это без давления на лидера крупнейшей в парламенте фракции? Возможно ли это без ежедневного давления на народных депутатов, которые под угрозой очередного надуманного уголовного дела закрывают глаза на полное беззаконие?

Возможно ли это при полной безнаказанности и вседозволенности руководства отдельной касты правоохранительных органов, решивших взять в заложники всю страну?

Но самое главное: возможны ли такие противоправные действия без одобрения или, что хуже, без прямого указания сверху? И не боятся ли те, кто выполняет такие незаконные указания, что со временем и они будут вынуждены понести установленную законом ответственность? Так как это случилось с их предшественниками", — добавил он.

По его словам, только от украинского парламента сегодня зависит, воцарятся ли наконец в нашем государстве закон и справедливость.

"Я благодарен Верховной Раде за доверие и с уважением приму любое ее решение относительно моего сегодняшнего увольнения. Но это должно быть именно решение парламента — не приказ президента, не просьба "начальника" парламента, не истерическое требование руководителей антикоррупционных органов, которые и их ближайшее окружение сами вовлечены в коррупционные деяния, и тем более не результат организованного ими политико-медийного давления, которое мы наблюдаем сегодня", — добавил он.

Читайте: Атака на НАБУ и САП будет продолжаться, если снова назначат подконтрольного генпрокурора, - Каленюк

Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

  • Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.
  • Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.
  • В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.
  • По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.
  • Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.
  • По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.
  • Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.
  • 14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.
  • Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.
  • Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу из-за кулуарных договоренностей

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Автор: 

ВР (28401) Зеленский Владимир (25833) Кравченко Руслан (272) Офис Генпрокурора (3448)
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Топ комментарии
+30
Опозиціонер новий народився, славімо його !
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15.09.2026 12:22 Ответить
+19
Коли тебе призначали на посаду ГП, ти чомусь не переймався тиском на депутатів.
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15.09.2026 12:25 Ответить
+8
Це він з Парижу пише?
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15.09.2026 12:27 Ответить

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