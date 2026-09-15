Кравченко о своей отставке: Зеленский не имеет права оказывать давление на парламент

Отстраненный генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что президент не имеет права требовать от народных депутатов принятия решений, относящихся к исключительным полномочиям парламента.

Об этом он сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Президент имеет конституционное право внести представление об увольнении генерального прокурора. Также ему предоставлено право, хотя и не конституционное, в период военного положения отстранить генерального прокурора от исполнения обязанностей. Я уважаю это право и подчиняюсь ему.



Но ни Конституция Украины, ни тем более Закон Украины "О правовом режиме военного положения" не наделяют Президента правом требовать от депутатов решений, принятие которых относится к их исключительным полномочиям.



Каждый раз, когда на парламент пытаются оказать давление, он теряет субъектность, депутаты деморализуются, а его работа парализуется", — подчеркнул он.

По словам Кравченко, находясь на посту генпрокурора, он не позволял создавать политическое давление со стороны НАБУ и САП на народных депутатов.

"Я выполнил свое обещание парламенту: не подписал ни одного политически мотивированного процессуального решения — ни в отношении представителей оппозиции, ни в отношении депутатов провластной политической силы. Ведь в таких действиях был очевиден политический подтекст и попытки взять под контроль единственный законодательный орган государства.



Однако за последние сутки мы стали свидетелями того, как под контроль уже пытаются взять все ветви власти", — отметил отстраненный генпрокурор.

"Оказывая давление на президента, они способом, не имеющим ничего общего с юридической процедурой и буквой закона, уже дошли до того, что сами "отменяют" себе подозрения. Возможно ли это в правовом государстве? Возможно ли это без давления на президента? Возможно ли это без давления на лидера крупнейшей в парламенте фракции? Возможно ли это без ежедневного давления на народных депутатов, которые под угрозой очередного надуманного уголовного дела закрывают глаза на полное беззаконие?

Возможно ли это при полной безнаказанности и вседозволенности руководства отдельной касты правоохранительных органов, решивших взять в заложники всю страну?



Но самое главное: возможны ли такие противоправные действия без одобрения или, что хуже, без прямого указания сверху? И не боятся ли те, кто выполняет такие незаконные указания, что со временем и они будут вынуждены понести установленную законом ответственность? Так как это случилось с их предшественниками", — добавил он.

По его словам, только от украинского парламента сегодня зависит, воцарятся ли наконец в нашем государстве закон и справедливость.

"Я благодарен Верховной Раде за доверие и с уважением приму любое ее решение относительно моего сегодняшнего увольнения. Но это должно быть именно решение парламента — не приказ президента, не просьба "начальника" парламента, не истерическое требование руководителей антикоррупционных органов, которые и их ближайшее окружение сами вовлечены в коррупционные деяния, и тем более не результат организованного ими политико-медийного давления, которое мы наблюдаем сегодня", — добавил он.

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Отставка Кравченко и подозрение Кривоносу

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу из-за кулуарных договоренностей

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