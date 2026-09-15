До сих пор непонятно, кто является исполняющим обязанности генпрокурора, - "слуга народа" Дануца

В настоящее время в Офисе генерального прокурора нет ни генерального прокурора, ни его первого заместителя, а также неизвестно, кто будет исполнять обязанности главы ОГП.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Александр Дануца, говорится в материале Цензор.НЕТ "Подозрения, побег и хаос в ОГП: чем может закончиться история Кравченко?".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, на данный момент нет ни генерального прокурора, ни первого заместителя. Также неизвестно, на кого будет возложено исполнение этих обязанностей.

"Но сегодня (14 сентября) председатель Комитета должен обратиться с письмом в ГП с просьбой разъяснить нам, кто является исполняющим обязанности генерального прокурора. Возможно, завтра утром (15 сентября) состоится заседание Комитета, на которое и пригласят этого исполняющего обязанности", — сказал парламентарий.

Читайте: НАБУ не будет объявлять о возможном предъявлении подозрения бывшему генпрокурору Кравченко, — Кривонос

Подозрения от Кравченко

"Что означает подписание подозрений Кравченко? Сложно сказать, учитывая, как это было сделано – подписал подозрения, записал видео и уехал за границу. Нет никакой конкретики относительно того, чем он руководствовался. Кто-то пишет, что это месть, кто-то ищет другие мотивы. Я этого точно не знаю. Но прогнозирую, что он может не вернуться из-за границы по тем или иным причинам.

Повлияет ли нынешняя ситуация на помощь партнеров? Не думаю. Подозрения объявлены, но не вручены. Ни руководитель НАБУ, ни лицо, связанное с САП, как это было озвучено, не находятся в статусе подозреваемых. Насколько я знаю, сегодня проводятся встречи по этой ситуации с высокопоставленными представителями наших партнеров. Это неприятная история. Действительно, ее не должно было быть. Но я бы не назвал ее прямо критической или переломной в отношениях с партнёрами", — добавил Дануца.

Полный материал Цензор.НЕТ о ситуации с генеральным прокурором читайте по ссылке.

Читайте: Следующий генпрокурор закончит плюс-минус так же, если не изменить правила игры, - Осадчук

Отставка Кравченко и подозрение в адрес Кривоноса

Ранее Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП.

Президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора.

В НАБУ и САП назвали такие действия Кравченко продолжением системной атаки на антикоррупционные органы.

По данным ЦПК, Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу.

Впоследствии генпрокурор заявил, что в настоящее время находится за границей в командировке.

По данным источников Цензор.НЕТ, Кравченко оформил свой выезд за границу как служебную командировку в Брюссель.

Впоследствии генеральный прокурор Кравченко заявил, что директор НАБУ Кривонос подозревается в фиктивном усыновлении с целью уклонения от уголовной ответственности.

14 сентября президент Владимир Зеленский постановил отстранить Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора опроверг информацию о якобы направленном Семену Кривоносу уведомлении о подозрении.

Кравченко обвинил НАБУ в попытке добиться отмены уведомления о подозрении директору бюро Семену Кривоносу из-за кулуарных договоренностей

Читайте: Генпрокуратура – проклятое место. Кравченко начал не с того и закончил не тем, – "слуга народа" Богуцкая