"Управлінські функції" в ОГП виконує Максим Крим. "Слідство.Інфо" знайшло в його дружини паспорт РФ

Після відсторонення з посади генерального прокурора Руслана Кравченка відповідні "управлінські функції" в Офісі генерального прокурора наразі виконує його заступник Максим Крим.

Про це в коментарі Hromadske розповіла керівниця Управління інформаційної політики та комунікацій ОГП Мар’яна Гайовська, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Здійснює управлінські функції

За її словами, наразі Крима не призначали виконувачем обов’язків генпрокурора окремим наказом чи розпорядженням.

"За розподілом обов’язків як заступник генерального прокурора він здійснює відповідні управлінські функції, крім тих повноважень і процесуальних рішень, які законом віднесені виключно до компетенції генерального прокурора", - сказала Гайовська.

Джерела LIGA.net повідомляють, що саме Максим Крим нещодавно погодив рішення виключити з ЄРДР відомості про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, яку раніше підписав відсторонений генпрокурор Кравченко.

Російське громадянство дружини та її батьків

За даними "Слідство.Інфо", дружина заступника генпрокурора Максима Крима — Ганна Крим — отримала паспорт громадянки РФ 2 квітня 2014 року. У документі вказана реєстрація в Севастополі.

Її батько Вячеслав Юшков і мати Лариса Юшкова отримали російські паспорти 30 квітня 2014 року. Обоє також були зареєстровані в Севастополі.

"Слід зазначити, що після 18 березня Росія розгорнула в Криму примусову паспортизацію і фактично видавала свої паспорти всім кримчанам. Ті, хто хотів зберегти українське громадянство, мусили особисто написати відмову від російського паспорта у визначених пунктах міграційної служби", - зауважують журналісти.

Станом на 2026 рік дані про російський паспорт Ганни Крим залишаються актуальними. Водночас редакції не вдалося встановити, чи анулювала вона цей паспорт або ж чи користується ним зараз.

Родом Ганна Крим із Севастополя.

"Ми отримали інформацію з реєстрів про перетини кордону. Після отримання російського паспорта вона продовжувала їздити до Криму з материкової України. Ймовірно, до батьків, які залишилися жити в Севастополі. Востаннє виїхала з Армянська у жовтні 2015 року", - пише "Слідство.Інфо".

Її батько Вячеслав Юшков у своєму профілі в "Однокласниках" у 2016 році писав, що 30 років пропрацював у морі, а на момент допису був охоронцем у "Сєвтєплосєті".

Мати Ганни Лариса Юшкова у соцмережах пише про духовні практики та цікавиться відповідною тематикою в Telegram-каналах. За наявними у редакції даними, Лариса Юшкова з 2015-го до 2021 року неодноразово літала в РФ.

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Хто такий Максим Крим

Максим Крим у системі прокуратури з 2010 року. До листопада 2014-го він служив в органах військової прокуратури Військово-Морських Сил України, а також Кримського та Західного регіонів.

Пізніше Крим входив до групи державних обвинувачів у справі про державну зраду експрезидента Віктора Януковича — разом із Русланом Кравченком, із яким вони були колегами у Головній військовій прокуратурі.

У 2023 році Крим очолив Київську обласну прокуратуру, а 25 червня 2025 року став заступником Генерального прокурора.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 вересня, Верховна Рада України підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.

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